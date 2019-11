María Teresa Campos habría llamado a Pedro Sánchez para pedirle presentar un programa en TVE

María Teresa Campos está buscando volver a la televisión, ese medio que tanto le ha dado profesionalmente y en el que ha presentado multitud de programas. La periodista estaría interesada en regresar a TVE para presentar un programa de mediodía y para lograrlo llamó a ni más ni menos que al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Así lo contó Rocco Steinhäuser en 'Cazamariposas' asegurando que la malagueña quiere trabajar y en concreto terminar su carrera en la televisión pública.

"Su única ilusión es que quiere acabar en TVE y lo está gestionando a ver qué posibilidad tiene de trabajar allí", contó el periodista. El problema es que el equipo de dirección de la cadena "no confía en ella, no la ven capacitada para hacer un diario de cinco días a la semana en televisión". Y es que María Teresa Campos busca trabajo pero no le vale cualquier cosa, ella quiere la franja del mediodía para competir con Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía' y 'La ruleta de la suerte'.

Ante la negativa de los directivos de TVE, la periodista decidió recurrir a las altas esferas y tras la victoria de PSOE en las elecciones generales de abril de 2019, le envió un mensaje a Pedro Sánchez para felicitarlo. "Pedro Sánchez la llamó al momento y estuvieron hablando. Lo que se contaron en esa conversación yo no lo sé", confesó Steinhäuser a Nuria Marín y Nando Escribano. El periodista añadió que "la gente más cercana le dice que la única posibilidad de poder desbloquear la situación en TVE es que Sánchez mueva hilos".

La vuelta de María Teresa Campos en televisión

Desde '¡Qué tiempo tan feliz!' se ha podido ver a María Teresa Campos en 'Las Campos' o en una entrevista con David Broncano en 'La resistencia' pero la periodista prepara volver a la pequeña pantalla, esta vez como protagonista en una entrega de 'El cielo puede esperar'. Según informó Yotele, la malagueña presenciará su propio funeral en este programa de humor que se emite en #0 de Movistar+.