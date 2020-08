Toñi Moreno se derrumba al leer la última carta de Álex Lequio antes de morir

El pasado mes de mayo, Álex Lequio murió tras no poder vencer al cáncer contra el que llevaba luchando varios años. Ahora, su madre Ana Obregón ha decidido publicar en sus redes sociales la última carta que su hijo escribió y que nunca tuvo tiempo de publicar. Una carta en la que el joven empresario hablaba de la importancia de aprovechar el tiempo con las personas que amamos porque, tal y como le sucedió a él, hay un momento en el que un médico puede darte la peor de las noticias y es entonces cuando echas de menos no haber aprovechado más tus minutos y horas con las personas que te rodean.

Toñi Moreno en 'Viva la vida'

En 'Viva la vida' este sábado 1 de agosto se habló del tema y fue entonces, cuando tras leer esta emotiva carta en directo, Toñi Moreno no pudo evitar romperse y empezar a llorar por lo que acababa de escuchar. "Yo es que no puedo, te prometo que no puedo. Lo siento, pero no puedo. Es un tema que me supera", empezó diciendo la presentadora, para después explicar la razón por la que había sentido tanto el mensaje del joven Lequio, compartido por Ana Obregón para todos su seguidores en redes sociales.

"Me he emocionado mucho por lo que decía, y es que al margen de que he llorado mucho por la muerte de Álex ya que era un ser extraordinario, una persona que hacen que el mundo sea mejor (...) lo que ha hecho Ana compartiendo este texto es darnos una lección de vida", siguió explicando Moreno, visiblemente emocionada. "El mensaje es muy importante (...) y es que todos nos entretenemos en tonterías (...) la vida es ahora y mañana te pueden decir que se acabó", siguió afirmando la periodista, poniendo como ejemplo el caso de su padre, al que le dieron dos meses de vida y vio como todo daba un vuelco de 180 grados.

El resto de colaboradores opinan

El resto de colaboradores de 'Viva la vida' quisieron también opinar sobre el texto compartido por Ana. Diego Arrabal no se mostró demasiado convencido de esta publicación y es que afirmó que "bajo mi punto de vista, creo que esto no le hace bien (...) ojalá me equivoque, pero creo que a ella no le viene bien". Por su parte, Luis Rollán quiso destacar la solidaridad de su amiga al compartir el escrito, algo que cree que ha hecho "para intentar ayudar a mucha gente que está pasando la enfermedad". Paralelamente, Irene Rosales secundó el argumento y se mostró convencida que con esto "ayudará a muchísimas personas".