Tony Grox y Lucycalys ganan el Benidorm Fest 2026 con 'T amaré' en la primera edición sin Eurovisión

¡GANADORES!

Tony Grox y Lucycalys ganan el Benidorm Fest 2026 con 'T amaré' en la primera edición sin Eurovisión

La colaboración entre el productor y la joven gaditana ha conquistado el certamen con dos premios, mientras que Asha se lleva el galardón de Spotify.

Tony Grox y Lucycalys ganan el Benidorm Fest 2026 con 'T amaré' en la primera edición sin Eurovisión
©RTVE
Publicado: Domingo 15 Febrero 2026 01:04

El Benidorm Fest 2026 ya tiene ganadores. Después de una gala final cargada de emoción, espectáculo y diversidad musical, el tándem formado por el productor Tony Grox y la cantante Lucycalys se ha impuesto al resto de candidaturas con su tema 'T amaré', una canción que ha calado entre los seguidores del festival desde el primer día, logrando el respaldo mayoritario del jurado profesional y del público.

Su actuación, que ya se convirtió en una de las comentadas de la primera semifinal, se ha proclamado como la favorita de las 12 canciones de la final del 14 de febrero, llevándose la primera Sirenita de Oro tras el cambio de trofeo del festival. De este modo, Tony Grox y Lucycalys se han alzado con la victoria del Benidorm Fest 2026, cita musical de RTVE que por primera vez en su historia no está vinculada a Eurovisión por la retirada de España del famoso certamen europeo.

Tony Grox y Lucycalys ganan el Benidorm Fest 2026
Tony Grox y Lucycalys ganan el Benidorm Fest 2026
Con su victoria, Tony Grox y Lucycalys se suman a Chanel, ganadora en 2022 con 'SloMo'; Blanca Paloma, vencedora en 2023 con 'Eaea'; Nebulossa, triunfadores en 2024 con 'Zorra'; y Melody, que conquistó la edición de 2025 con 'Esa diva'. Ahora son ellos quienes toma el relevo y escriben un nuevo capítulo dentro de la historia del Benidorm Fest, consolidado como un festival con entidad propia sin necesidad de estar vinculado a Eurovisión.

Tony Grox y Lucycalys interpretan &#39;T amaré&#39; en el Benidorm Fest 2026
Tony Grox y Lucycalys interpretan 'T amaré' en el Benidorm Fest 2026

Puntos del jurado:

  • Asha: 92 puntos
  • Tony Grox y Lucycalys: 82 puntos
  • Izan Llunas: 71 puntos
  • Miranda! Y Bailamamá: 70 puntos
  • The Quinquis: 65 puntos
  • Rosalinda Galán: 52 puntos
  • Kitai: 51 puntos
  • Dani J: 40 puntos
  • María León y Julia Medina: 30 puntos
  • Kenneth: 24 puntos
  • Mayo: 24 puntos
  • Mikel Herzog Jr.: 23 puntos

Puntos del demoscópico:

  • Izan Llunas: 48 puntos
  • Rosalinda Galán: 44 puntos
  • Mikel Herzog Jr.: 40 puntos
  • Tony Grox y Lucycalys: 36 puntos
  • Dani J: 32 puntos
  • Asha: 28 puntos
  • María León y Julia Medina: 24 puntos
  • Kitai: 20 puntos
  • The Quinquis: 16 puntos
  • Kenneth: 12 puntos
  • Miranda! Y Bailamamá: 8 puntos
  • Mayo: 4 puntos

Puntos del televoto:

  • Tony Grox y Lucycalys: 48 puntos
  • Rosalinda Galán: 44 puntos
  • Mikel Herzog Jr.: 40 puntos
  • Miranda! y Bailamamá: 40 puntos
  • Mayo: 36 puntos
  • Kitai: 32 puntos
  • María León y Julia Medina: 28 puntos
  • Asha: 24 puntos
  • Mikel Herzog Jr.: 16 puntos
  • The Quinquis: 12 puntos
  • Dani J: 8 puntos
  • Kenneth: 4 puntos

Total de puntos:

  • 1 - Tony Grox y Lucycalys: 166 puntos
  • 2 -Asha: 144 punto
  • 3 - Rosalinda Galán: 140 puntos
  • 4 - Izan Llunas: 139 puntos
  • 5 - Miranda! y Bailamamá: 118 puntos
  • 6 - Kitai: 103 puntos
  • 7 - The Quinquis: 93 puntos
  • 8 - María León y Julia Medina: 82 puntos
  • 9 - Dani J: 80 puntos
  • 10 -Mikel Herzog Jr.: 79 puntos
  • 11 - Mayo: 64 puntos
  • 12 - Kenneth: 40 puntos

Premio Spotify

Aunque los ganadores del Benidorm Fest 2026 no representarán a España en en el certamen europeo, el Benidorm Fest sí viajará con su música fuera de nuestras fronteras gracias a dos nuevos galardones que pretenden dar un impulso a las carreras de los elegidos. El premio impulsado junto a Univisión también sido para Tony Grox y Lucycalys, como artistas con potencial de expansión en el mercado latino. Este reconocimiento les permitirá viajar a Miami para promocionar su música en programas de televisión de máxima audiencia y grabar un single con un productor destacado del panorama latino. Un impulso directo a la internacionalización del Benidorm Fest en un momento clave de su trayectoria sin la percha eurovisiva.

Premio Univision

Por otro lado, la emoción ha seguido creciendo con Asha al ser la primera ganadora del Premio Spotify, que le permitirá viajar a Estocolmo para grabar un Spotify Single en el estudio insignia de la plataforma de streaming, una oportunidad estratégica para proyectar su carrera más allá del mercado nacional y abrirse a nuevas audiencias.

