La segunda semifinal del Benidorm Fest concluyó en la madrugada del viernes 12 de febrero con la clasificación de los seis últimos finalistas. Tras una cita cargada de música que arrancó con un medley de Abraham Mateo y estuvo capitaneada de nuevo por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand, los votos del público y del jurado decidieron una vez más cuáles de las 9 propuestas volverían a pesar el escenario el sábado 14 de febrero.

En esta ocasión, Asha fue la primera concursante en mostrar su propuesta al público, tanto el televisivo como el presente en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. En el lado contrario, Miranda! & bailamamá fueron los encargados de poner el punto final antes de las votaciones que elegirían a los seis nuevos finalistas, después de haberse situado entre los favoritos de la prensa junto a Asha y Rosalinda Galán, quien destacó especialmente sobre el resto de sus compañeros.

Asha, en la Segunda Semifinal del Benidorm Fest 2026

Tras una primera semifinal en la que Paloma San Basilio fue la encargada de amenizar la espera, en esta ocasión la tarea recayó en Luz Casal, como antesala a la tensa y emocionante recta final. En ella, el jurado fue el primero en compartir sus seis favoritos de la noche y, al contrario que en la primera semifinal, no coincidió tanto con los votos del público: este apoyó a Atyat y Funambulista, que quedaron fuera de las apuestas de los jueces, los cuales se decantaron por The quinquis y Asha en su lugar.

The quinquis – 'Tú no me quieres'

Asha – 'Turista'

Miranda! & bailamamá – 'Despierto amándote'

Mayo – 'Tócame'

Dani J – 'Bailándote'

Rosalinda Galán – 'Mataora'

Los clasificados del público:

Miranda! & bailamamá – 'Despierto amándote'

Mayo – 'Tócame'

Funambulista – 'Sobran gilipo**as'

Atyat – 'Dopamina'

Rosalinda Galán – 'Mataora'

Dani J – 'Bailándote'

Los clasificados definitivos:

Miranda! & bailamamá – 'Despierto amándote'

Dani J – 'Bailándote'

Mayo – 'Tócame'

Rosalinda Galán – 'Mataora'

The quinquis – 'Tú no me quieres'

Asha – 'Turista'

Miranda! & bailamamá en la semifinal 2 del Benidorm Fest 2026

De este modo, cuatro de las propuestas ya tuvieron garantizado el pase a la final antes de conocer el resultado final, al conquistar ambas votaciones: Dani J, Mayo, Miranda! & bailamamá y Rosalinda. The quinquis y Asha, por su parte, completaron la lista gracias a la media conseguida entre ambas votaciones, mientras que Ku Minerva se quedaba fuera de la final al no recibir el suficiente apoyo del público ni del jurado, mismo destino que corrieron tanto Atyat como Funambulista.

Ya tenemos finalistas

La segunda semifinal concluía así completando la lista de concursantes que competirán por la victoria en la cita del sábado 14 de febrero junto a los clasificados en la gala del martes: Tony Grox & LUCYCALYS, Izan Llunas, KITAI, Mikel Herzog Jr., Kenneth y el dúo de María León y Julia Medina. Todos ellos tratarán de conquistar a público y jurado para hacerse con el premio en metálico de 150.000 euros que se incorporó este año, junto al trofeo de la Sirenita, y que se repartirá entre intérpretes y autores de la canción ganadora.