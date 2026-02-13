Por Beatriz Prieto |

La madrugada del viernes 13 de febrero, el Benidorm Fest 2026 cerró su lista de finalistas con la clasificación de seis de los nueve artistas que formaron parte de su segunda semifinal. Media docena de concursantes que se enfrentarán por la victoria a los candidatos de la primera semifinal y que, tras la cita, pudieron reunirse con la prensa para compartir sus emociones.

Miranda! & bailamamá aseguraron en la cita haber sentido "el cariño" del público "y que disfrutaron mucho". "No nos veo favoritos, pero hoy tampoco pensaba que pudiéramos estar en la final. Todas las propuestas son increíbles, todos lo han hecho genial, me da mucha pena especialmente por Funambulista y Minerva, que son dos grandes amigos", declararon sobre su pase a la final, donde "va a pasar lo mismo: estaremos ahí y vamos a disfrutar, vamos a transmitir lo que somos y cómo entendemos la música y que decida el público y jurado".

Miranda! & bailamamá y Dani J en la rueda de prensa de la semifinal 2 del Benidorm Fest 2026

"Estamos pensando más en que volveremos a presentarnos en prime time, es lo que vinimos a buscar: que la gente nos escuche y nos conozca. Nuestro deseo era pasar a la final, lo que pase de aquí en adelante será más regalo todavía", añadieron con respecto a su actuación en la final. Acerca de la puesta en escena, el grupo desveló que "surgió de modo muy naural": "Lo primero que hizo Sergio fue ponernos en un escenario con la canción y nos grabó haciendo lo que hacemos nosotros libremente. Sobre eso, creo que se basó para la puesta en escena". "Sentimos que estábamos en un lugar donde se nos entendía y nos íbamos a poder mostrar cómo somos", remató Miranda! & bailamamá.

"He salido un poco disgustado"

Mayo, Rosalinda y Asha en la rueda de prensa de la semifinal 2 del Benidorm Fest 2026

"Estoy que no me lo creo", confesó Dani J , quien. "Me lo he pasado muy bien, pero creo que cargaba con el peso de tener que representar al mundo de la bachata y que se sintieran orgullosos de mí. Llevo muchos años en la música y", valoró el artista, que había llegado al punto de que "yo pensaba que no iba a pasar" a la final.

"Llevo toda la vida preparándome. La coreografía, cuando la terminamos, tuvo muchos huecos en los que se me daba libertad para descansar y estar tranquilo, pero decidí coreografiar el resto para no parar de bailar", desveló además el concursante. Para prepararse, Dani explicó que había llevado a cabo "un entrenamiento militar casi": "No he tenido solo que correr y cantar, he hecho cosas muy locas y me he quedado sin voz más de una vez, pero sabía que tenía que venir con todo".

"He conseguido lo que quería"

Mayo, por su parte, declaró que "estamos muy contentos. Ha sido increíble". "Son muchas horas de trabajo y estoy súper contento de que todo haya salido tan bien, muy orgulloso de mí y de mi equipo", añadió el artista. Una sensación muy similar a la que compartió Rosalinda Galán: "Ha sido de víscera, bien de drama, que también me gusta. He conseguido lo que quería, que era vivirlo de verdad, estar absolutamente presente, transitarlo desde la realidad y lo que cuenta la letra y espero que os haya llegado".

Rosalinda y el equipo del Benidorm Fest 2026 durante la segunda semifinal

"Creo que la puesta en escena es algo que no se esperaba nadie, creo que todo el mundo esperaba que jugáramos con algo más obvio, con elementos más típicos o más representativos de la copla o del videoclip, y hemos jugado a hacer cine y teatro", declaró la artista sobre su candidatura. De hecho, Rosalinda explicó que la cámara que "volaba" sobre ella durante la actuación, más allá de evitar proyectar su sombra, "también tiene una simbología poética". "'No me quedo por lástima, no me atan por la fuerza, me agarran fuerte del pelo y yo te corto las trenzas', entonces es como que esa persona huye, pero luego vuelve y yo le encaro. Y de ahí hasta el final de la canción", explicó la concursante, recitando una parte de su canción.

"España tiene un nivelazo de sus artistas"

The Quinquis inició su intervención dando las gracias "a todo el equipo que nos ha planteado la puesta en escena" y quiso mandar "un beso y un saludo a los tres compañeros que no han pasado la semi, porque creo que el nivel de hoy a nivel vocal y de puestas en escena demuestra que España tiene un nivelazo de sus artistas". "Lo que hoy se ha visto en televisión hacía mucho tiempo que no se veía y que cualquier familia española que estuviera viendo hoy la tele ha flipado con el nivel de la música española", apostó el grupo.

The Quinquis en la rueda de prensa de la semifinal 2 del Benidorm Fest 2026

Asimismo, The Quinquis apuntó la "dimensión de dignidad" del hecho de que "se entregue el resultado en orden aleatorio y sin puntos" de cara a la final. "Creo que no hay ninguna necesidad de hacer pasar un mal trago a ningún compañero", añadió el grupo, sobre una mecánica que "desde el punto de vista del artista, plantea que todos se vayan con su dignidad arriba del todo y a mí me parece que es la forma de hacerlo".

"Para mí era una final"

"Ha sido la experiencia más bonita de mi vida estar con tanta gente. Casi no tenía aire, ha sido mágico", valoró Asha, para quien "lo más importante era disfrutarlo, lo hecho, y sentir que lo he hecho bien. Con eso estaba súper contenta". La artista opinó además que "ha sido el show más bonito, todo el mundo, incluida la gente que no está, lo han hecho perfecto y para mí era una final". Sobre su canción, la artista declaró que "me define perfectamente porque soy una chica nómada, que habla muchos idiomas, que tengo amor a la música y al final da igual el idioma que hables, la música, las melodías, unen y el mensaje y la vibra llegan".