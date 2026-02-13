Por Redacción | |

El Benidorm Fest 2026 ya ha celebrado el sorteo que marca el camino hacia su gran final, que se emitirá este sábado 14 de febrero en el prime time de La 1 y en RTVE Play. La rueda de prensa ha tenido lugar en Benidorm, en plena semana grande del certamen musical, y ha servido para conocer cómo se distribuirán las actuaciones de los doce finalistas antes de la noche decisiva.

Nebulossa, María Eizaguirre y César Vallejo, en el sorteo de la final del Benidorm Fest 2026

El acto ha estado conducido por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, y por César Vallejo, director del Benidorm Fest, quienes han explicado el nuevo sistema de asignación del orden de actuación. En esta edición, y siguiendo el modelo del Festival de Eurovisión, no se ha sorteado la posición exacta, sino el bloque en el que actuará cada candidatura.

De este modo, las propuestas de The Quinquis, Kitai, Izan Llunas y Dani J han quedado asignadas a la primera mitad de la gala, mientras que María León y Julia Medina, Kenneth, Mikel Herzog Jr. y Rosalinda Galán actuarán en la segunda mitad. Los cuatro puestos restantes quedarán en manos de la dirección artística, que decidirá la ubicación definitiva de Mayo, Tony Grox y Lucycalys, Asha y Miranda! y Bailamamá.

Resultado del sorteo

The Quinquis – Primera mitad

Kitai – Primera mitad

Izan Llunas – Primera mitad

Dani J – Primera mitad

María León y Julia Medina – Segunda mitad

Kenneth – Segunda mitad

Mikel Herzog Jr. - Segunda mitad

Rosalinda Galán – Segunda mitad

Mayo – Elección de la dirección artística

Tony Grox y Lucycalys – Elección de la dirección artística

Asha – Elección de la dirección artística

Miranda! Y Bailamamá – Elección de la dirección artística

El sorteo ha contado con Nebulossa, ganadores del Benidorm Fest 2024 con 'Zorra', como mano inocente, aportando el toque simbólico a un momento clave del certamen. Desde RTVE se ha insistido en que el proceso es público y vinculante, garantizando transparencia en una de las decisiones más destacadas de cara a la final.

Eso sí, el orden definitivo de actuación no se conocerá hasta dentro de unas horas. A las 12:00 horas está prevista una nueva rueda de prensa en la que se anunciará la posición concreta de cada candidatura sobre el escenario, dejando todo listo para una final que pondrá el broche a la quinta edición del Benidorm Fest. Un acto que podréis seguir en directo a través de FormulaTV.