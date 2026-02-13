Programa relacionado
Benidorm Fest
2022 - Act
España
Concursos Entretenimiento
Popularidad: #22 de 2.168
- 10
- 4
El Benidorm Fest 2026 ya ha celebrado el sorteo que marca el camino hacia su gran final, que se emitirá este sábado 14 de febrero en el prime time de La 1 y en RTVE Play. La rueda de prensa ha tenido lugar en Benidorm, en plena semana grande del certamen musical, y ha servido para conocer cómo se distribuirán las actuaciones de los doce finalistas antes de la noche decisiva.
El acto ha estado conducido por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, y por César Vallejo, director del Benidorm Fest, quienes han explicado el nuevo sistema de asignación del orden de actuación. En esta edición, y siguiendo el modelo del Festival de Eurovisión, no se ha sorteado la posición exacta, sino el bloque en el que actuará cada candidatura.
- Miranda! (Benidorm Fest): "No queremos sobreensayar ni obsesionarnos para permitirnos una pizca de frescura"
- Ku Minerva (Benidorm Fest): "Hay conflicto con el vestuario porque mis expectativas eran altas y no funciona"
- Rosalinda Galán: "El Benidorm Fest 2026 va a ser la Super Bowl española; yo soy la Rihanna flamenca"
- Benidorm Fest 2026: Primeras impresiones de los participantes tras ensayar sobre el escenario
- Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
- Mayo (Benidorm Fest 2026): "Si queríamos trabajar con Sergio Jaén, teníamos que prescindir de mi equipo"
De este modo, las propuestas de The Quinquis, Kitai, Izan Llunas y Dani J han quedado asignadas a la primera mitad de la gala, mientras que María León y Julia Medina, Kenneth, Mikel Herzog Jr. y Rosalinda Galán actuarán en la segunda mitad. Los cuatro puestos restantes quedarán en manos de la dirección artística, que decidirá la ubicación definitiva de Mayo, Tony Grox y Lucycalys, Asha y Miranda! y Bailamamá.
Resultado del sorteo
- The Quinquis – Primera mitad
- Kitai – Primera mitad
- Izan Llunas – Primera mitad
- Dani J – Primera mitad
- María León y Julia Medina – Segunda mitad
- Kenneth – Segunda mitad
- Mikel Herzog Jr. - Segunda mitad
- Rosalinda Galán – Segunda mitad
- Mayo – Elección de la dirección artística
- Tony Grox y Lucycalys – Elección de la dirección artística
- Asha – Elección de la dirección artística
- Miranda! Y Bailamamá – Elección de la dirección artística
El sorteo ha contado con Nebulossa, ganadores del Benidorm Fest 2024 con 'Zorra', como mano inocente, aportando el toque simbólico a un momento clave del certamen. Desde RTVE se ha insistido en que el proceso es público y vinculante, garantizando transparencia en una de las decisiones más destacadas de cara a la final.
Eso sí, el orden definitivo de actuación no se conocerá hasta dentro de unas horas. A las 12:00 horas está prevista una nueva rueda de prensa en la que se anunciará la posición concreta de cada candidatura sobre el escenario, dejando todo listo para una final que pondrá el broche a la quinta edición del Benidorm Fest. Un acto que podréis seguir en directo a través de FormulaTV.