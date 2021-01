La tremenda bronca de Risto con un taxista: "¡No me gusta que me mientan en la cara!"

Risto Mejide ha protagonizado una acalorada discusión con Tito Álvarez, coordinador de Project Taxi, en el programa 'Todo es mentira' tras la difusión de una carta a través de las redes sociales. El texto estaba repleto de "cosas que no han dicho", según el presentador, lo que ha provocado una respuesta llena de ira e indignación en el seno del programa.

Tito Álvarez y Risto Mejide en 'Todo es mentira'

Entre las consideraciones que pueden leerse en la carta se encontraba un consejo que ha provocado que Mejide entre en cólera: "Sería conveniente que tuviera el rigor informativo que la responsabilidad de su profesión o puesto exige". La respuesta del presentador no fue calmada, ni mucho menos; de hecho, alzando el tono de voz y notablemente enfadado, sentenció: "A mí lo que me alucina es que llevo dos días recibiendo todo tipo de insultos. Que me insulten ya me molestan, ¡pero encima lo hace gente que no me conoce y que no se ha mirado el programa!".

Álvarez entró en directo en el programa desde su taxi y afirmó que esa carta "es producto de un calentón". Mejide apostilló recordando que ha defendido al sector del taxi cuando ha sido necesario, mientras la indignación inunda sus palabras. "Lo que no voy a permitir es que me lances a la jauría de Twitter acusándome de cosas que no he dicho ni hecho. ¡Ahora mismo te vas a retractar!". Sin embargo, el coordinador de Project Taxi le replicó clamorosamente : "¡Tú no me vas a decir de lo que me tengo que retractar!". Como era de esperar, la conexión terminó en ese instante con un "hasta nunca" mutuo.

Su último enfado fue con Willy Toledo

También en 'Todo es mentira', Risto Mejide dio paso a una conexión con Willy Toledo para hablar de 'Los favoritos de Midas'. Sin embargo, la conversación empezó a derivar en un debate complejo sobre el poder y su relación con los medios de comunicación: "sois su avanzadilla", llegó a decir el actor. Sin embargo, estas palabras provocaron que el presentador respondiese: "Detrás de todo esto hay una tremenda ingenuidad, que es lo que a mí me enternece".