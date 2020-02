Un tribunal de Ámsterdam falla contra Vivendi y rechaza paralizar la fusión de Mediaset España e Italia

Un tribunal de Ámsterdam (Países Bajos) ha rechazado aplicar las medidas cautelares solicitadas por Vivendi para paralizar la fusión entre Mediaset Italia y su filial española. Así lo ha dado a conocer el grupo de comunicación italiano, que ha confirmado que el proyecto Holding Media For Europe (MFE) "se confirma y continúa".

Sede de Mediaset España

Según ha podido saber Europa Press, el grupo francés, que posee el 28,8% de las acciones de Mediaset Italia, ha anunciado que recurrirá la decisión del tribunal, dado que consideran que el plan de fusión "provocará un daño desproporcionado a todos los accionistas minoritarios". Según ellos, el único que sale beneficiado del acuerdo es la familia Berlusconi, que controla el 44,2% a través del grupo Fininvest, contra el que Vivendi lleva tiempo enfrentados.

Países Bajos es uno de los países en los que Vivendi decidió abrir disputa dado que la intención es llevar la sede de MFE a Holanda. Según aducen los franceses, la razón no es otra que crear un sistema de acciones de lealtad, que en España está prohibido por violar el principio de igualdad de trato entre accionistas, algo de lo que la familia Berlusconi saldría beneficiada.

Varios procesos abiertos

La fusión continúa con los demás frentes abiertos, tanto en Italia como en España. En octubre de 2019, el juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid suspendía cautelarmente el acuerdo de fusión aprobado por la junta de accionistas de ambos grupos, en el que Vivendi no pudo votar. La razón radica en que su derecho a voto le fue arrebato por Berlusconi, al tachar a los franceses de comportamiento desleal por retirarse de un acuerdo de compra del canal privado Mediaset Premium. De haber podido tomar parte en la decisión, el acuerdo no habría seguido adelante.

Ahora, la pelota se encuentra en la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá decidir si falla en favor de Mediaset. Desde la filial española ya avisaron de que se encuentran confiados en que así sea, mientras que Vivendi tiene claro que el acuerdo finalmente no se llevará a cabo por las irregularidades que ellos apuntan, como que no responde a ningún tipo de necesidad empresarial y que el canje fijado para cada acción española (2,33 acciones de la italiana) no se corresponde con el valor real.