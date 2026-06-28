Por Redacción |

Estamos en el tramo final de la temporada 13 de 'Tu cara me suena'. Ya no quedan muchas galas por delante de las que disfrutar, pero nos quedamos con las actuaciones espectaculares que el equipo de producción nos ha otorgado durante estos meses. Y tampoco vengámonos abajo, ¡que aún no ha terminado la cosa!

La duodécima gala está próxima y el clonador ha sido inteligente a la hora de asignar nuevas imitaciones. Hay sorpresas de toda clase para todos los concursantes con las que lucirse y hacernos pasar un buen rato.

Prometedoras imitaciones

Alguien que no deja de tener suerte con las interpretaciones que le tocan es J Kbello. No sólo va por delante de todos sus compañeros en las clasificaciones generales, sino que además le tocan desafíos de los bien destacados. La semana que viene nos traerá todo un espectáculo con Imagine Dragons, mítico grupo estadounidense como otros pocos desde hace casi dos décadas.

Además, tendremos música internacional para rato en la gala. Cristina Castaño va a ser la diva Paula Koops se transformará eny para añadir un poco el toque de humor, Aníbal Gómez se las tendrá que arreglar para hacernos creer que es

Subimos un poco más a Canadá para que María Parrado lleve su corazón a descubrir a Céline Dion. Nada garantiza qué cantará, pero podemos imaginar un barco sobre el escenario fácilmente. ¿Estará su voz a la altura?

El toque americano definitivo lo tendrá que poner Soledad Giménez con alguien de confianza, pues le ha tocado traer a un amigo. Con él tendrá que hacer frente a uno de los mayores retos de esta temporada para ella y aprender cómo convertirse en alguien absolutamente inimitable: Lady Gaga, en una canción junto a Tony Bennett.

Cristina Castaño en el undécima gala de 'Tu cara me suena 13'

Retos para nosotros

En el toque con nuestro idioma tenemos también algunos retos cuanto menos interesantes. Quizás el que más curiosidad nos provoca es el de Jesulín de Ubrique, que tendrá que juntar amor y trabajo trayendo a su pareja María José Campanario para cantar. La combinación de ambos dará lugar a Amistades peligrosas.

Y ya no mencionemos lo que tiene Martín Savi por delante, que tendrá que dar voz y vida al gran Luis Miguel. Tendrá que ajustar su acento latino para convertirse en un grande como él, pero será un logro del que estar orgulloso para su joven carrera. Por último, Leonor Lavado se hará cargo de representar a Luz Casal.