Por Redacción |

El Mundial de fútbol puede atraer la atención de buena parte de la audiencia, pero 'Tu cara me suena' va a seguir con su racha impecable de programas.

El ganador de la noche no nos sorprende, siendo francos. J Kbello vuelve a llevarse la puntuación perfecta tanto del jurado como del público, colocándole aún más lejos del resto de sus compañeros en las clasificaciones generales. Lo hizo fantástico trayendo a la vida al grupo Aerosmith al tono de 'I don't want to miss a thing'.

J Kbello y Manel Fuentes en la décima gala de 'Tu cara me suena 13'

Noche suave y divertida

"Estás en el podium de losde 'Tu cara me suena'", le aplaudió Àngel Llàcer sin ningún miedo. El resto del jurado no le llevó la contraria, encantados con la actuación que Kbello acababa de darles. A la hora de recibir el premio de 3.000€ se los cedió a Leonor Lavado , quien los dedicó a la Asociación Disgenil para la mejora de la capacidad de vida para personas con discapacidad.

La gala fue quizás de las más tranquilas que hemos tenido en esta temporada. La arracó Soledad Giménez como Kylie Minogue, que cantó 'Can't get you out of my head'. Para la posteridad también quedó María Parrado que nos dio una Isabel Pantoja más que digna con su 'Un rojo, rojo clavel' y se mostró divina al mundo.

Quizá uno de los puntos menos celebrados de la noche fue la actuación de Leonor Lavado, que trajo a Nacho García al programa para ayudarle en la interpretación de Bad Gyal y Juanka. Sería el autotune, sería el ritmo al que la cantante no está acostumbrada, pero su 'Blin blin' no dejó muy impresionado al jurado. Aunque, como siempre, se nos queda el humor cuanto menos.

Jesulín de Ubrique en la décima gala de 'Tu cara me suena 13'

La auténticas risas nos las dio Jesulín de Ubrique como S. B. S., que se vino arriba con su 'Sigue al líder (Follow the leader)'. Encantó con su absurdismo y bailes tanto como para saltarse las reglas del programa y reinterpretar la canción una segunda vez. Hubo que poner orden por parte de Manel Fuentes, que ya nos conocemos al torero.

Buen ritmo, mejores actuaciones

El bueno de Aníbal Gómez tuvo la oportunidad de dar vida a uno de sus bandas favoritas con Depeche Mode, y lo hizo vestido como todo un rey por el escenario con 'Enjoy the Silence'. Él lo disfrutó más que nadie, pero en el público nadie quedó indiferente.

Otra actuación esperada de la noche fue la de Martín Savi, que tenía el reto por delante de dar vida a David Bisbal y Luis Fonsi al canto de 'Aquí estoy yo'. Para superarlo se trajo a Mikel Herzog Jr., que volvió al programa con un emotivo reencuentro tras una temporada de ausencia.

Las restantes concursantes lo hicieron de fábula, como es habitual. Paula Koops fue una Aitana excelente al canto de '6 de febrero', y Cristina Castaño supo muy bien traer al escenario a Florence + the Machine con 'You've got the love'.

Pero no íbamos a terminar ahí. Naiara apareció como invitada sorpresa y nos encantó con su imitación de Rocío Jurado, con una interpretación deslumbrante de 'Déjala correr'. Claro que con su presencia ya ganábamos todos.