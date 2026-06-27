Por Redacción |

La noche del viernes de 'Tu cara me suena' ha sonado con un tono algo más triste de lo que nos ha acompañado las últimas semanas. Lo decía Àngel Llàcer sin tapujos, cómo no íbamos a estar tristes: la temporada está llegando a su fin, y ya sólo quedan un puñado de galas por delante.

Pero hay que animarse y disfrutar de lo que ha podido ser, y no afligirnos porque se vaya a acabar. Aún quedan unas últimas noches antes de que se baje el telón y, si comienzan tan fuertes como la de esta semana, habrán merecido la pena.

J Kbello, favorito de la temporada

La primera interpretación de la noche tuvo las papeletas desde el primer minuto de convertirse de inmediato en la favorita del jurado. J Kbello nos prometió a la Beyoncé perfecta y nos la ha traído directa al salón de nuestras casas: Nia. Él, por su parte, puso el tono a un animadísimo Bruno Mars y juntos cantaron un mashup legendario de 'Uptown funk' y 'Formation'.

J Kbello en el undécima gala de 'Tu cara me suena 13'

El baile que se marcaron juntos a ritmo de hip hop y de diva potente fue un numerazo de los de recordar para la posteridad de 'Tu cara me suena'. Los cuatro miembros del jurado alucinaron con la actuación, aunque no obtendría la puntuación perfecta como ha pasado las últimas galas. Aun así, ha sumado suficiente para convertirse en el ganador de la gala, y una vez más alejarse de los demás en las clasificaciones generales.

Kbello volvió a ceder el premio de los 3.000€, y esta vez lo hizo a favor de un sorprendido Àngel Llàcer. La causa a la que el dinero se dirigirá será a 'Ahora dónde', una asociación que da acompañamiento, casas de acogida y apoyo psicológico a jóvenes del colectivo LGTIBQ+ que son rechazados por sus familias de sangre.

Emoción y humor

La primera actuación quizás fuera demasiado nivel para lo que vino después, pues Kbello dejó un listón alto que alcanzar. Aníbal Gómez le dio el toque de humor que necesitaba el programa como Chimo Bayo, que cantó 'La tía Enriqueta' con un tono que a Florentino Fernández le cayó en especial gracia. "¡Qué suerte tenemos en este programa de tenerte, de verdad! Tienes genio, tienes comedia, interpretas, comunicas muy bien...", le alabó.

Martín Savi en el undécima gala de 'Tu cara me suena 13'

Le siguió Cristina Castaño como Sílvia Pérez Cruz, al tono de la emotiva 'Alfonsina y el mar'. Se ganó el beso que Flo le plantaría al final de la gala, pues tocó el corazón de muchos. Y tras ella llegaron Paula Koops y Miki Núñez, que llegaba como invitado para cantar el clásico 'Somethin' stupid' de Robbie Williams y Nicole Kidman. Curiosamente, es la segunda vez que se interpreta la canción en el programa.

Los siguientes dos concursantes buscaron pasárselo bien ante todo, pues los papeles asignados fueron algo particulares. Leonor Lavado tuvo que vestir de forma llamativa para traer la energía masculina de Gusanito con 'Vive la vida'. Por su lado, Jesulín de Ubrique tuvo que imitar a un clásico Jarabe de palo con el clásico 'Depende', imitación que le costó encontrarle el punto pese a declararse fan.

Madonna, siempre una favorita

La llegada de Martín Savi hizo temblar cimientos. Su completa transformación en Madonna le permitió cantar el clásico 'Don't cry for me Argentina', y logró con ello convertirse en la actuación favorita del público con sus respectivos doce puntos.

La buena de Soledad Giménez tuvo la oportunidad de volver a agarrar una guitarra al tono de 'El universo sobre mí' de Amaral. Se movió por todo el escenario con gracia y ánimo sin soltar el instrumento, animando a todos a cantar con ella. María Parrado, además, nos trajo una excelente Olivia Dean con 'So easy (to fall in love)'.

Y cómo íbamos a cerrar la noche sin nuestro invitado especial de turno. Carlos Serrano-Clark llegó con ganas de comerse el mundo y traer de vuelta a Héroes del silencio, con el clásico 'Entre dos tierras' listo para ser interpretado y dar cierre a una noche magnífica.