Por Redacción |

Nos acercamos poco a poco al final de la temporada 13 de 'Tu cara me suena', pero aún nos queda un fantástico número de espectáculos del que disfrutar. Tras una noche tranquila pero muy disfrutable, la undécima gala tiene una lista de retos muy interesantes para sus concursantes.

El adelanto de la próxima gala vino acompañado por sorpresas agradables de compañerismo en el plató. Leonor Lavado fue asignada a imitar a Chimo Bayo, idea que la decepcionó profundamente tras declarar que no quería hacer de un hombre. Sin embargo, Aníbal Gómez consiguió un '¡Te lo robo!' y, después de declarar que su compañera había sido uno de los mejores apoyos que había tenido esta temporada en el programa, le hizo el favor de quitárselo.

Así que así queda la cosa: Aníbal Gómez hará de Chimo Bayo. ¿Y Leonor? Ella encantada y muy agradecida de poder librarse del papel y tener otra oportunidad de interpretar a alguien que vista y actúe más femeninamente. Su cara fue un poema cuando el clonador sentenció que haría de Gusanito. De las brasas al fuego, dicen.

El que quedó absolutamente encantado con el papel que le fue asignado fue J Kbello . No sólo tuvo la suerte de obtener un 'Trae un amigo', sino que le tocó el reto de interpretar a. De inmediato se emocionó con la idea de hacer de la mayor de las divas, pero tuvo una promesa que hacer: "Conozco a alguien que puede hacer de Beyoncé muy guay. Es que". Veremos a quién trae el cantante, porque eso es mucho prometer.

Décima gala de 'Tu cara me suena 13' - Tu cara me suena

Retos a medida

La verdad es que todos los concursantes parecieron muy contentos con los papeles asignados. Jesulín de Ubrique tendrá que cantar al ritmo de Jarabe de palo, y esa es una tarea que le va al dedo. Soledad Giménez se convertirá en Amaral, y eso desde luego que nos deja expectantes. Pero no tanto como la idea de que Martín Savi será la reina de las reinas como Madonna. Curiosamente, será la segunda vez que veamos una imitación de la gran artista.

María Parrado, por su lado, imitará a Olivia Dean, y Cristina Castaño lo tendrá que hacer de Sílvia Pérez Cruz. Retos interesantes que requerirán un esfuerzo por sus partes y que esperemos que nos den una noche de emoción y risas como la que a Paula Koops le espera: no sólo porque tenga que convertirse en el mítico dúo de Robbie Williams y Nicole Kidman, sino porque traerá a un amigo para ello y está emocionada con la idea.