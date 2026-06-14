Por Redacción |

La novena gala de la decimotercera temporada de 'Tu cara me suena' nos ha dejado con muy buenas sensaciones. El programa se encuentra nuevos desafíos a la hora de dominar las audiencias por el comienzo del Mundial de fútbol, pero sus fans más fieles siguen aquí, al pie del cañón.

Es a ellos a quienes Atresmedia atraerá más con sus propuestas para la próxima gala. El clonador ha hablado y nos espera una serie de espectáculos de lo más clásicos, una llamada a la nostalgia por esos años noventa y dos mil que tanto marcaron a España con su música

De nostalgia va la cosa

El reclamo nostálgico no es sutil en esta ocasión. No hay sorpresas para los más pequeños de la casa o cantautores de lejana época. Quedó claro desde que Jesulín de Ubrique tuvo como asignado al grupo S. B. S., toda una declaración de intenciones por parte del clonador.

Aníbal Gómez en la novena gala de 'Tu cara me suena 13'

Siguiendo la tendencia Aníbal Gómez tendrá la oportunidad de imitar a Depeche Mode, y eso fue algo que le hizo tanta ilusión como para tirarse al suelo al descubrirlo. No por nada se declara "súper fan" de ellos. Otra con un papel que nos lleva a otra época es María Parrado, que se hará cargo de imitar a la mismísima Isabel Pantoja.

Y para irnos a otra época será intereante ver qué hace J Kbello para estar a la altura de Aerosmith. Tras esta última gala ha vuelto a liderar las clasificaciones generales, pero si quiere ser declarado campeón de 'Tu cara me suena' no podrá dormirse en los laureles.

Vienen más invitados

Los demás participantes no se van a quedar cortos en sus retos. La buena de Leonor Lavado tendrá que traerse a una amiga para interpretar a Bad Gyal y Juanka, porque la cantante ha declarado que quiere una transformación masculina. Martín Savi también traerá a un invitado para hacer juntos de David Bisbal y Luis Fonsi, otro dúo que llama a la nostalgia.

Manel Fuentes en la novena gala de 'Tu cara me suena 13'

Por otra parte, Paula Koops seguirá interpretando divas como Aitana, idea que le ha encantado y ya arde en deseos de llevarla al plató; Koops ha tenido mucha suerte en esta edición con los espectáculos que le han sido asignados, todos bastante adecuados para su persona. Soledad Giménez tendrá un reto mayúsculo como Kylie Minogue, imitación que le asustó sólo pensar por a cantidad de baile que requeriría. Por último, Cristina Castaño tomará las riendas del grupo Florence + the Machine.