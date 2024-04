'Tu cara me suena 11' alude al frustrado fichaje de Bertín Osborne en su primera gala

Por Toño García Rodríguez |

A pesar de no ser parte de los concursantes de esta nueva edición, Bertín Osborne estuvo presente en el reparto de temas de la gala del viernes 12 de abril, que daba comienzo a la undécima temporada de 'Tu cara me suena'. Y es que, más allá de los rumores de su participación en el formato de Antena 3, el fichaje del cantante no llegó a hacerse realidad. Aun así, el programa de imitaciones no perdió la oportunidad de contar con su presencia durante el estreno y fue, a través de la interpretación de Supremme de Luxe, como Osborne se coló en el concurso de imitaciones.

Supremme de Luxe como Bertín Osborne en 'Tu cara me suena'

, comenzaba diciendo Manel Fuentes , antes de que Supremme de Luxe pasase por el clonador para. Fue nada más terminar la actuación cuando Lolita Flores aprovechó el momento para contar una de sus anécdotas. Esta vez había tenido lugar, y la hija de Lola Flores confesaba que Bertín le debía. "Se las presté en la Feria de Sevilla", decía la cantante.

Revelaba, además, que Osborne "era un desastre y se escapó de un colegio interno" para acudir a la Feria de Sevilla, y ella, que le "conocía de toda la vida", tuvo que ayudarle a volver porque "no tenía dinero". Lolita, aunque reconoce que era una cantidad de dinero bastante elevada en aquel momento, da por solucionada aquella deuda y, actualmente, mantiene una buena relación con el cantante: "Ya me lo ha pagado porque me ha llevado a programas y he trincado, así que estamos en paz, Bertín".

Julia Medina, ganadora de la gala

Aunque el estreno de la nueva temporada estuvo plagado de grandes actuaciones, fue la cantante Julia Medina la que logró hacerse con la victoria gracias a su brillante imitación de Laura Pausini y su tema 'La soledad'. "Creo que es la primera vez que en una gala de estreno me emociono con alguien cantando como tú", fueron las palabras de Chenoa justo después del número. Carlos Latre, por su parte, calificaba la actuación de "magistral". Después de recibir tres doces del jurado, Àngel Llàcer quiso dirigirse a la gaditana: "Este programa va a ser un regalo para ti, porque tienes un talento infinito".