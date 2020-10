TVE cancela 'La pr1mera pregunta' tras sus malos datos de audiencia

Una de las principales apuestas de Televisión Española este otoño llega a su final definitivo tras no haber conseguido despertar el interés de la audiencia en ninguna de sus entregas. La cadena pública ha decidido cancelar 'La pr1mera pregunta', el espacio que unía actualidad y entretenimiento en la noche de los sábados con el periodista Lluís Guilera al frente. En la parrilla publicada por RTVE ya aparece la emisión de la película "Feliz día de la madre" este sábado 17 de septiembre en prime time, evidenciando así que el espacio ha sido cancelado. Por su parte, Guilera ha querido también lanzar un mensaje ante este final: "Gracias a los compañeros de La 1 y Visiona TV por su trabajo y dedicación estas semanas en 'La pr1mera pregunta'. Ahora solo queda seguir trabajando y no dejar de aprender'".

Lluís Guilera, presentador de 'La pr1mera pregunta'

Tres han sido las emisiones que el formato ha aguantado en parrilla y en ninguna de las mismas este ha logrado despertar el interés entre el público. En el caso de la primera, que contó con los artistas Plácido Domingo y Mónica Naranjo como invitados, reunió a tan solo 609.000 espectadores y anotó un 5,1% de share medio, un dato muy bajo y que incluso descendió en la segunda entrega, que se quedó en un 4,4% de cuota y 572.000 espectadores con Marta Sánchez como principal invitada.

Estos bajos índices de audiencia no mejoraron en la que finalmente ha sido su última entrega, que contó con la visita de Santiago Niño Becerra como invitado estelar. Pese al buen dato que anotó el partido España-Suiza (3.195.000 y 23,3%) que se emitió justo antes del espacio, 'La pr1mera pregunta' no supo aprovechar este "arrastre de audiencia" y se quedó en 502.000 espectadores y un bajo 4,1% de share en el prime time de La 1. Una audiencia que ha sido determinante para que RTVE haya optado por no darle ni una sola oportunidad más y lo haya cancelado "ipso facto".

¿El destino de Lluís Guilera?

Una de las dudas que surgen tras este final adelantado de 'La pr1mera pregunta' es saber lo que sucederá con el periodista Lluís Guilera dentro de la cadena pública. Cabe recordar que este era conductor y editor del 'Telediario fin de semana', acompañando a la periodista Lara Siscar, antes de aterrizar en el formato que ahora llega a su final. La Corporación podría optar por devolverle su lugar en dicho informativo, pasarlo al Canal 24 Horas, al circuito catalán de TVE o también podría preparar un nuevo proyecto junto a este. Varios hipótesis que por ahora no han sido confirmadas todavía por ninguna de las partes.