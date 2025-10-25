'Universo Calleja' expande su segunda temporada por China y completa su lista de invitados

Por Sandra Alcaide Barrón |

'Universo Calleja' se encuentra ya inmerso en las grabaciones de su segunda temporada con nuevos invitados y destinos que recorrer. El programa de Jesús Calleja ha dejado saber cuáles serán sus dos destinos durante esta nueva aventura: Canadá y China. Además, también se conocen los invitados famosos que acudirán a estos viajes, algunos de ellos primerizos en este tipo de programas.

La primera parada para el presentador en esta nueva aventura ha sido Canadá, donde ha acudido junto a Maxi Iglesias, Ruth Lorenzo, Santi Millán, Ana Peleteiro, Willy Bárcenas y Raúl Pérez. Con este viaje ya finalizado, Jesús Calleja se encuentra desde el viernes 24 de octubre en planas grabaciones en China junto a un grupo de invitados muy sorprendente y variopinto.

Jesús Calleja junto a algunos invitados de la primera temporada de 'Universo Calleja'

El formato producido por Mediaset España en colaboración con Zanskar Producciones mezclará para su nueva temporada en Telecinco a TheGrefg, Lola Lolita, Sofía Surferss e Illo Juan con otros perfiles totalmente opuestos en su aventura en China. Además de los influencers, las deportistas María Pérez y Arantxa Sánchez Vicario, los intérpretes Luis Zahera, Gorka Otxoa e Hiba Abouk y el cocinero Jordi Roca también forman parte de la experiencia asiática.

Jesús Calleja, presentador de 'Universo Calleja'

¿Cómo fue la primera temporada?

'Universo Calleja' regresa a Telecinco con una segunda temporada debido al éxito de la primera. En esta primera entrega Jesús Calleja recorrió Nepal y Egipto junto algunos famosos como Laura Escanes, Carlos Latre o Antonio Orozco, consiguiendo que se sinceraran y abrieran con él por completo. Respecto a las audiencias, el programa mantuvo durante su emisión un 11,9% de media de cuota de pantalla.