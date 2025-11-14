Por Sandra Alcaide Barrón |

Recientemente se anunciaba la lista de concursantes de 'Top Chef: Dulces y Famosos', el nuevo concurso de repostería para celebridades en Televisión Española. Sin duda alguna, uno de los nombres que más llamaba la atención del casting era el de Belén Esteban, que regresa a TVE tras el final de 'La familia de la tele'.

Por esto, una vez anunciado el casting de participantes, la colaboradora aprovechaba su espacio en 'No somos nadie' para contar algunos detalles sobre su fichaje. "Estoy muy contenta. Tengo que decir que lo sé hace tiempo pero no dije nada hasta que salió la nota de prensa de Televisión Española (...) Yo sé cocinar comida de casa pero, al ser diabética, yo no he hecho dulces en mi vida (...) Estoy muy ilusionada y muy contenta, voy a intentar, que seguro que lo voy a hacer, dar todo de mí".

Belén Esteban discute con David Valldeperas en 'No somos nadie'

Por otro lado, tal y como anunciaba María Patiño, a pesar de las constantes reiteraciones de "La Patrona" sobre que no iba a volver a cocinar en 'No somos nadie', esa misma tarde, a modo de sorpresa, el programa pretendía recuperar su sección de cocina y que ella realizara unas galletas de despedida para el equipo. Todo esto debido a sus próximas ausencias por la grabación del talent de TVE, que se alargarán dependiendo de su transcurso en el programa.

El encontronazo entre David Valldeperas y Belén Esteban

elén Esteban y María Patiño cocinando en 'No somos nadie'

Sin embargo, el director del programa, David Valldeperas, y Belén Esteban debido a la actitud de la colaboradora al intentar evitar cocinar.

"¿Me dejas acabar?", decía Belén Esteban sobre las interrupciones de Valldeperas, lo cual hacía explotar al director por sus malas contestaciones: "Acaba, acaba todo lo que quieras (...) Lo que está pasando es una falta de respeto a todos". Finalmente la colaboradora se rendía ante las peticiones y cocinaba las cookies para sus compañeros, aunque con la ayuda de María Patiño, debido a las quejas sobre la receta y las cantidades.