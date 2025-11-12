'Top Chef: Dulces y famosos': Lista completa de concursantes con el regreso de Belén Esteban a TVE

Por Sergio Navarro | |

'Top Chef: Dulces y famosos' ya tiene los hornos encendidos y TVE acaba de presentar a todos los concursantes VIP que participarán en esta primera edición del talent en su versión de postres. Belén Esteban, Antonio Resines, Marina Castaño, Mariano Peña, Ivana Rodríguez, Samantha Ballentines, Eva Isanta, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Alejandro Vergara, Desirée Vila y Tote Fernández tendrán que competir entre sí para convertirse en el mejor pastelero.

En cada episodio del programa, producido por RTVE en colaboración con Boxfish, los participantes deberán demostrar sus habilidades con la repostería para superar retos culinarios, desde elaborar postres clásicos hasta inventar los pasteles más creativos. Todas sus creaciones serán evaluadas por un grupo de jueces, que valorarán el sabor, técnica y presentación de cada uno de ellos.

1 Belén Esteban

Belén Esteban, concursante de 'Top Chef: Dulces y famosos'

A Belén Esteban pocas cosas le quedan por hacer ya en televisión. Para ella este será su primer talent culinario, y aunque la hemos visto en varios formatos cocinar, ahora tratará de ganarse al público con sus dotes como pastelera. La colaboradora regresa a TVE tras el fugaz recorrido de 'La familia de la tele'.

2 Antonio Resines

Antonio Resines, concursante de 'Top Chef: Dulces y famosos'

3 Marina Castaño

Marina Castaño, concursante de 'Top Chef: Dulces y famosos'

También participará Antonio Resines, uno de los, donde se mueve como pez en el agua entre la comedia y el drama. Naturalidad y carisma son su sello de identidad tal y como lo demuestra en sus apariciones en formatos como ' La revuelta ' o ' El hormiguero '. Verle entre fogones será toda una sorpresa.

Otra de las concursantes de 'Top Chef: Dulces y famosos' será la periodista y escritora Marina Castaño. Ella es la viuda de Camilo José Cela y viene a aportar cultura, elegancia y un toque sofisticado al plató. Su presencia en las pruebas permitirá ver otra faceta suya menos conocida.

4 Mariano Peña

Mariano Peña, concursante de 'Top Chef: Dulces y famosos'

El popular actor Mariano Peña siempre va a recordarse como Mauricio Colmenero de 'Aída'. Además, tiene dos series pendientes de estreno en TVE, pues será Manuel Primo de Rivera en 'Ena' y uno de los profesores de 'Barrio esperanza'. Con este formato, se lanza ahora como concursante y lo hace en las cocinas de este programa.

5 Ivana Rodríguez

Ivana Rodríguez, concursante de 'Top Chef: Dulces y famosos'

Ivana Rodríguez viene a darlo todo en este programa desde su tranquila vida familiar en Asturias. Esta vida va a cambiar por completo para la hermana de Georgina Rodríguez al entrar el plató del formato de Televisión Española y Boxfish. Aportará estilo, elegancia y creatividad a los hornos de 'Top Chef: Dulces y Famosos', además de jugosas anécdotas.

6 Samantha Ballentines

Samantha Ballentines, concursante de 'Top Chef: Dulces y famosos'

La drag queen Samantha Ballentines, a quien le caracteriza su carisma y creatividad, y habiéndose hecho popular gracias a su participación en 'Drag Race España' (y 'Drag Race España: All Stars') es una artista completa que igual brilla en redes, sobre un escenario o dando alegría a un plató. Promete aportar entusiasmo, estilo y originalidad a la competición más dulce de la televisión.

7 Eva Isanta

Eva Isanta, concursante de 'Top Chef: Dulces y famosos'

Eva Isanta es uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla con dos personajes inolvidables: el de Bea en 'Aquí no hay quien viva' y el de Maite en 'La que se avecina'. Destaca por su naturalidad, simpatía y talento, y compagina la televisión con el teatro. Ahora la veremos debutar en un talent culinario.

8 Roi Méndez

Roi Méndez, concursante de 'Top Chef: Dulces y famosos'

El músico y compositor Roi Méndez, recordado por su participación en 'Operación Triunfo 2017', en esta ocasión cambiará el micrófono por el delantal para hacer disfrutar de su faceta creativa y su simpatía dentro de la cocina. ¿Dónde tendrá más talento? ¿Cantando o haciendo pasteles para deleitar al jurado?

9 Natalia Rodríguez

Natalia Rodríguez, concursante de 'Top Chef: Dulces y famosos'

Natalia Rodríguez, cantante y participante de la primera edición de 'Operación Triunfo', formato que celebra su 25º aniversario, será otra de las concursantes. Tiene dos discos de oro y uno de platino. Además de cantar, ha conducido varios programas de televisión y ahora deleitará a los espectadores con sus creaciones más dulces.

10 Alejandro Vergara

Alejandro Vergara, concursante de 'Top Chef: Dulces y famosos'

Alejandro Vergara no será un rostro nuevo para los espectadores de TVE, ya que muchos le conocerán por haber interpretado al doctor Abel Bueno en 'La promesa'. Compagina su carrera como actor con un podcast que presenta junto a su pareja Samantha. Viene con mucha ilusión y ganas de aprender.

11 Desirée Vila

Desirée Vila, concursante de 'Top Chef: Dulces y famosos'

La deportista paralímpica Desirée Vila perdió una pierna cuando era adolescente. Su espíritu de superación la ha llevado a triunfar como atleta paralímpica bajo el lema "lo único incurable son las ganas de vivir". Motivación no le va a faltar en las cocinas y así lo demostrará con todas sus elaboraciones.

12 Tote Fernández

Tote Fernández, concursante de 'Top Chef: Dulces y famosos'

El creador de contenido Tote Fernández se presenta en sus redes como "tu fashionista de confianza". Una lesión le apartó del fútbol profesional y ahora es conocido por sus llamativos outfits. El hermano de Ángela Fernández aportará frescura y diversión como abanderado de las nuevas masculinidades.

Un programa de éxito internacional

'Top Chef: Dulces y famosos' es la adaptación del programa culinario de éxito internacional 'Top Chef VIP Just Desserts'. Estrenado originalmente en Bravo en 2006, la versión estadounidense de 'Top Chef', ganadora de dos premios Emmy® y producida por Magical Elves Productions, acaba de concluir su temporada número 22. Desde su debut, ha recibido a más de 100 chefs con estrellas Michelin a lo largo de los años y ha viajado por todo el mundo con exitosas versiones locales, incluyendo 11 temporadas en Canadá, 16 en Francia y 7 en Oriente Medio, y adaptaciones en México, Italia y Sudáfrica.

El formato es licenciado a nivel mundial por NBCUniversal Formats, una división de Universal Studio Group y es una de sus marcas más exitosas, con 30 adaptaciones internacionales hasta la fecha y una amplia gama de spin-offs: 'Top Chef VIP', que ha tenido tres temporadas en Chile y cuatro temporadas de su versión en español en Telemundo; 'Top Chef Junior' en Panamá; y ahora 'Top Chef VIP: Just Desserts' en España, tras el éxito de las versiones de anónimos en Suecia y Tailandia.