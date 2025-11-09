Por Julia Almazán Romero |

El universo 'Sálvame' volvió a asomarse, aunque solo por unos minutos, a las pantallas de Mediaset. Belén Esteban y María Patiño, dos de los rostros más reconocibles del extinto programa, han reaparecido durante la gala de LOS40 Music Awards 2025. La ceremonia, celebrada ante miles de asistentes en el recién inaugurado Roig Arena de Valencia, reunió a grandes artistas como Rosalía, Ed Sheeran o Aitana, pero también dejó hueco para un icónico momento, que fue el regreso fugaz de dos de las colaboradoras más mediáticas de la televisión española.

Ambas acudieron al evento como invitadas y representantes de su programa 'No somos nadie' de TEN, además, fueron las encargadas de entregar varios premios, entre ellos el de Danny Ocean y Kapo. Su aparición duró apenas diez minutos, pero fue suficiente para dejar su huella en el evento. Nada más coger el micrófono, Esteban tomó el control de la situación con su habitual desparpajo: "Los 40 nos ha mandado un guion pero, con todos nuestros respetos, no lo vamos a hacer". Y añadió: "Somos dos mujeres cincuentonas, independientes, madres y orgullosas de todo lo que tenemos".

María Pariño y Belén Esteban en su entrevista en 'La revuelta'

Por su parte, María Patiño quiso aprovechar la oportunidad para lanzar un mensaje de cariño a la ciudad que acogía la gala: "Gracias a la música que me ha permitido soñar y gracias a Valencia, que me ha permitido creer en la humanidad", dijo emocionada. Sus palabras conectaron con el tono solidario del evento, que también rindió homenaje a las víctimas de la DANA que golpeó la Comunidad Valenciana el pasado año.

Danny Ocean recibiendo el premio de LOS40 Music Awards con Belén Esteban y María Pariño

La gran noche de la música en Valencia

La aparición de ambas colaboradoras fue especialmente comentada porque LOS40 Music Awards se retransmitían en directo por Divinity, uno de los canales de Mediaset.. Tras algún que otro percance como una caída de micrófono y todo inundado de la naturalidad que las caracteriza, las redes no tardaron en comentar el momentazo, demostrando que el público les sigue teniendo mucho cariño.

La 20ª edición de LOS40 Music Awards transformó Valencia en el epicentro de la música nacional e internacional. La gala, presentada por Cristina Boscá, Dani Moreno 'El Gallo' y Tony Aguilar, reunió a artistas como Feid, Dani Martín, Nil Moliner o Naiara. Rosalía abrió el espectáculo con la primera interpretación en directo de 'Reliquia', tema de su recién estrenado álbum 'LUX', y se llevó el Global Icon Award junto a Ed Sheeran, Nicky Jam y Pablo Alborán.