'Valle Salvaje' planteará la marcha de Irene y Leonardo y dará respuestas a Victoria

'Valle Salvaje' se adentra en diciembre con algunos pequeños cambios en esta primera semana. Debido la programación deportiva, la ficción emitida en La 1 y producida por Bambú verá cómo sufre un pequeño recorte, pues el viernes 5 no habrá capítulo. Esto es a causa del sorteo de la FIFA World Cup USA 2026, que se emitirá en la pública.

Pero hasta que llegue ese día, todavía quedará contenido por ver de la diaria. Para empezar, el lunes 1 de diciembre se emitirá el capítulo 307 en el que Dámaso temerá que los jornaleros se decidan a abandonar el trabajo por la lejanía de las tierras. Sin embargo, Mercedes dará con la solución. Alejo, muy preocupado por Luisa, se presentará en la cárcel para verla, aunque todo dará un giro trágico.

Bárbara trata de ayudar a Irene en 'Valle Salvaje'

El martes 2, en el capítulo 308, Irene buscará consuelo en Bárbara después de sentirse nuevamente humillada por Leonardo. Esto dejará a la joven en una encrucijada, pues no sabrá si podrá estar para su amiga, ya que ella también tiene el corazón roto. Después de su visita a Luisa, Alejo tomará una determinación sobre el trato que le ofreció su padre.

Rafael habla con Adriana en 'Valle Salvaje'

¿Cómo acabará la semana?

En el capítulo 309, que se podrá ver el miércoles 3,ahora que Atanasio y ella están muy cerca de ver cumplido su sueño. Además, Victoria, enfadada por las acusaciones que realizó Dámaso, le exigirá al duque quesi el hombre hace público el escándalo.

En el último capítulo de la semana, el 310, que se emite el jueves 4, Irene le pedirá a Leonardo que cuando se casen se vayan lejos de Valle Salvaje. Finalmente, el duque le dará la respuesta a Victoria que esta andaba buscando sobre si elegiría el ascenso social de su familia o a ella. En suma, Luisa le revelará a Adriana que el juez ha ido a verla.