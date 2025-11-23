'Valle Salvaje' agotará las fuerzas de Luisa y sumará un nuevo fracaso para Leonardo de acercarse a Bárbara

Serie relacionada
Valle Salvaje
2024 - Act
España 2 temporadas 213 capítulos
DramaRomanceHistoria
Popularidad: #40 de 3.682
- 8
- 4
'Valle Salvaje', en imágenes 3 fotos
Después de unos días marcados por regresos incómodos y sentimientos que resurgen sin permiso, 'Valle Salvaje' arranca la semana del 24 de noviembre con cinco episodios cargados de tensiones, secretos y decisiones que pueden cambiarlo todo. Para empezar, en el capítulo 302 del lunes, Matilde sorprenderá a su prometido con una confesión sobre su futuro que lo dejará descolocado. Este, además, centrará sus esfuerzos en descubrir qué destino le espera realmente a Luisa y terminará compartiendo algo con Adriana que la dejará helada.
El martes 25, en el capítulo 303, Adriana acudirá a visitar a Luisa, pero la advertencia del capitán la dejará inquieta, pues la joven ha dejado de comer y se debilita por momentos. En la Casa Grande, Rafael presionará a Alejo recordándole el riesgo de que la criada sea ejecutada. Mientras tanto, Leonardo volverá a fracasar en su intento de acercarse a Bárbara.
El capítulo 304 del miércoles 26 de noviembre mostrará cómo Dámaso enfrentará a Mercedes a las acusaciones de Victoria y le exigirá explicaciones. Atanasio y Matilde, por su parte, sospecharán que la Salcedo puede estar al tanto de su relación y, en la cárcel, Adriana y el capitán Escobedo encontrarán a Luisa aparentemente inconsciente.
¿Cómo terminará la semana?
Para rematar la semana, Irene reconocerá ante Bárbara que besó a Leonardo en el capítulo 306 que verá la luz el viernes 28 de noviembre. En cuanto a Adriana, seguirá ocultando a Pepa la verdadera situación de Luisa, a la que llevará una sorpresa a la cárcel, con el fin de subir el ánimo a la criada.