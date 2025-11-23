'Valle Salvaje' agotará las fuerzas de Luisa y sumará un nuevo fracaso para Leonardo de acercarse a Bárbara

Por Redacción |

Después de unos días marcados por regresos incómodos y sentimientos que resurgen sin permiso, 'Valle Salvaje' arranca la semana del 24 de noviembre con cinco episodios cargados de tensiones, secretos y decisiones que pueden cambiarlo todo. Para empezar, en el capítulo 302 del lunes, Matilde sorprenderá a su prometido con una confesión sobre su futuro que lo dejará descolocado. Este, además, centrará sus esfuerzos en descubrir qué destino le espera realmente a Luisa y terminará compartiendo algo con Adriana que la dejará helada.

El martes 25, en el capítulo 303, Adriana acudirá a visitar a Luisa, pero la advertencia del capitán la dejará inquieta, pues la joven ha dejado de comer y se debilita por momentos. En la Casa Grande, Rafael presionará a Alejo recordándole el riesgo de que la criada sea ejecutada. Mientras tanto, Leonardo volverá a fracasar en su intento de acercarse a Bárbara.

Luisa se desmaya en la cárcel en 'Valle salvaje'

El capítulo 304 del miércoles 26 de noviembre mostrará cómo Dámaso enfrentará a Mercedes a las acusaciones de Victoria y le exigirá explicaciones. Atanasio y Matilde, por su parte, sospecharán que la Salcedo puede estar al tanto de su relación y, en la cárcel, Adriana y el capitán Escobedo encontrarán a Luisa aparentemente inconsciente.

¿Cómo terminará la semana?

'Valle salvaje'

El jueves 27 de noviembre, 'Valle salvaje' emitirá su capítulo 305:, con un objetivo que la mujer no se espera. Mientras,y, cuando acepte la posibilidad de morir en su celda, un rayo de esperanza parecerá alcanzarla.

Para rematar la semana, Irene reconocerá ante Bárbara que besó a Leonardo en el capítulo 306 que verá la luz el viernes 28 de noviembre. En cuanto a Adriana, seguirá ocultando a Pepa la verdadera situación de Luisa, a la que llevará una sorpresa a la cárcel, con el fin de subir el ánimo a la criada.