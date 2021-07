Verónica Dulanto ('La comunidad'): "Uno de los reportajes se hará viral cuando se emita"

Unicorn Content y Telemadrid se aúnan para dar lugar a 'La comunidad', un nuevo formato que se estrena el 5 de julio de 2021 a las 22:30 en la cadena autonómica madrileña. El programa, presentado por Verónica Dulanto, expondrá situaciones extremas entre vecinos. Desde fiestas ilegales hasta conflictos que parecen más superficiales pero acaban convirtiéndose en una pesadilla. FormulaTV ha tenido la oportunidad de hablar con la periodista de investigación que se pone al frente de este formato y nos ha desvelado algunos detalles de 'La comunidad' e incluso nos ha confesado que también le gusta el mundo del corazón.

Verónica Dulanto en 'La comunidad'

El 5 de julio se estrena 'La comunidad' en Telemadrid, ¿qué nos vamos a encontrar?

Os vais a encontrar con un programa muy necesario, que os va a enganchar. Vecinos que hacen la vida imposible al resto de la comunidad, fiestas insufribles que no dejan dormir, okupas debajo de tu ventana... Escucharemos los problemas que tienen los vecinos de la comunidad de Madrid en su día a día, que os aseguro que son muchos y muy diferentes, para tratar de mediar aportándoles posibles soluciones y acabar así con su particular pesadilla.

Se ha adelantado que el primer programa trata sobre las cocinas fantasmas y los problemas que eso conlleva, ¿qué más vamos a poder ver en las próximas entregas de 'La comunidad'?

Además de las cocinas fantasma, los espectadores podrán ver desde problemas más generales como pueden ser las fiestas ilegales hasta altas horas de la madrugada en pisos turísticos o una narcomunidad que tiene a toda una calle atemorizada, hasta problemas más concretos de vecinos que no se soportan y que se hacen la vida imposible... O disputas por la instalación de un ascensor. ¡Y muchos más!

En 'En el punto de mira' ya te hemos podido ver lidiando con situaciones muy desagradables. ¿Te has visto en momentos así en 'La comunidad'?

Los conflictos casi siempre provocan situaciones tensas o desagradables. Pero como bien decís, ¡yo ya tengo callo en esto! Y en este programa también he vivido alguna que otra situación que parecía descontrolarse por momentos... Pero nada que no se pueda solucionar hablando y tratando de que los vecinos entren en razón. Y eso se consigue con empatía, manteniendo la calma, con toda la educación del mundo y paciencia.

Me gusta dejar que las cosas sucedan con espontaneidad

¿Cómo te preparas para ese tipo de tesituras?

¡De ninguna forma! Si hay algo que me gusta de mi profesión y de este programa en particular es dejar que las cosas sucedan con espontaneidad. La realidad tiene que estar siempre por encima de todo. Y a partir de ahí, actuar. No hay un manual.

¿Habéis cubierto algún caso parecido o que pueda ser tan viral como las vecinas de Valencia o Georgina, la conflictiva mujer que apareció en 'El programa de Ana Rosa'?

¡Hemos tenido de todo a los largo de estos 8 programas! He conocido a personas de todo tipo, y muchas de ellas han acabado convirtiéndose en "personajes" dentro del propio reportaje que lo ha enriquecido todavía más. Gente que te atrapa por su personalidad o porque aparentemente sean "los malos" de la película, según una de las partes del conflicto. Pero a veces, las apariencias engañan... Y estoy convencida de que uno de nuestros reportajes se hará viral en cuanto se emita... ¡pero no te puedo adelantar más!

¿Cómo te llega la oferta de ponerte al frente de un nuevo programa así para Telemadrid?

Este programa nació en Unicorn, productora a la que yo pertenezco, responsable de programas como 'En el punto de mira', 'Ya es mediodía' y 'El programa de Ana Rosa', entre otros. La directiva tenía claro que era un formato que me venía como anillo al dedo y por supuesto acepté con los ojos cerrados en cuanto me lo dijeron. Lo hemos mimado desde el primer día al último y estamos muy felices con el resultado. ¡Ahora sólo deseamos que la audiencia nos acompañe!

Verónica Dulanto presenta 'La comunidad'

¿Qué opinión te merece la reforma que pretende hacer Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid? ¿Crees que su propuesta roza la inconstitucionalidad?

Los presentadores intentamos estar al margen de las decisiones que se toman en la cúpula de las cadenas o en los partidos políticos. Lo nuestro es ofrecer programas de calidad y ofrecer un servicio público al ciudadano de Madrid, como es el caso de 'La comunidad'.

A pesar de que 'En el punto de mira' y 'La comunidad' son ambos programas de periodismo de investigación, ¿has notado algún cambio al saltar de un canal nacional a uno autonómico?

A nivel de trabajo, ninguno. La manera de trabajar ha sido muy parecida a la de 'En el punto de mira'. Reportajes a pie de calle, donde me he metido hasta la cocina para conocer de primera mano los problemas de los vecinos. A nivel personal, encantada de que Telemadrid me haya brindado esta gran oportunidad de formar parte de esta gran familia.

Los nuevos fichajes de 'En el punto de mira' me parecen un acierto total

Además, ya estáis trabajando en la nueva temporada de 'En el punto de mira' que contará con los fichajes de Samanta Villar, Ana Terradillos y Mayka Navarro, ¿cómo lo valoras? ¿Qué aportarán al formato?

Los programas necesitan renovarse y actualizarse cada cierto tiempo para seguir sorprendiendo la espectador. Era el momento de hacerlo con 'En el punto de mira', un programa que nos ha dado muchísimas alegrías tanto a nivel personal como profesional y queremos que lo siga haciendo. El fichaje de Samanta Villar, Ana Terradillos y Mayka Navarro, entre otros, me parece un acierto total. Son 3 grandes del periodismo y estoy feliz de tenerlas como compañeras. ¡Quiero que sepáis que vamos a por todas en la nueva temporada!

Por tercer año consecutivo, tomas las riendas de 'Ya es mediodía' junto a Marc Calderó. ¿Cómo afrontas este reto? ¿Te sientes presionada al tomar el revelo de Sonsoles Ónega?

Precisamente esto lo llevo haciendo dos años ya, y me encanta. Creo que ser periodista implica tener todos los registros y saber adaptarte a ellos, en esta línea también he hecho programas para Divinity con el programa 'Luce tu pueblo' con los que la gente me conoce de otra manera, con un perfil más amable y cercano. Cualquier nueva propuesta siempre es bienvenida porque supone un nuevo reto para mi carrera profesional.

Lo confieso... También me gusta el mundo del corazón

¿Te atreverías a ponerte más a menudo al frente del 'Fresh', que se aleja de lo informativo para acercarse al mundo del corazón?

¡Este será el tercer año que me pongo al frente del 'Fresh'! Lo confieso... También me gusta el mundo del corazón. Y pienso que es perfectamente compatible dar ese tipo de información con hacer también otro tipo de periodismo... Ya lo hice en su día durante un par de años en 'El programa del verano' junto a Joaquín Prat, donde me sentí muy cómoda.

¿A qué persona te mueres por entrevistar?

Siempre me han llamado mucho la atención desde jovencita los sucesos... Era lo primero que leía en el periódico. En 'En el punto de mira' hicimos hace unos meses un reportaje sobre Maje, la viuda negra de Patraix, que me impactó bastante por toda la trama que giraba alrededor de este crimen tan brutal. Ahora que ella y su amante, el asesino confeso, están en la cárcel, me gustaría entrevistarles a los dos.

¿Y cuál sería tu reportaje soñado?

Contarle al mundo que por fin se han encontrado la cura definitiva para el cáncer. Casi todos tenemos desgraciadamente casos que nos tocan muy de cerca.

Más allá de 'En el punto de mira', La comunidad' y 'Ya es mediodía' ¿a qué proyecto te gustaría enfrentarte en un futuro?

Creo que el siguiente paso natural en mi carrera sería presentar un programa en plató. Pero en estas cuestiones, si te digo la verdad, siempre he dejado que la vida me sorprenda... ¡Ahí lo dejo! ¡Gracias por todo!