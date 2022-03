El pasado domingo 6 de marzo, se conocía la noticia de que Carmen Nadales había sido expulsada de manera disciplinaria por parte del programa tras tener una gran discusión con Laila Lahr. En dicha discusión, Carmen llegó a perder los papeles mojando a su compañera, lo que hizo que la producción tomase medidas drásticas. Tras este acontecimiento, acudió a plató para explicarse y dar su versión de los hechos.

Carmen en el cubo de 'Secret Story 2'

La relación entre la cordobesa y la gemela siempre ha sido una de las más conflictivas del programa debido al triángulo que involucraba a Rafa Martínez. Las discusiones y las tensiones entre ellas eran cada vez más notorias hasta llegar al punto de sacar lo peor de la recién expulsada. Tras una vorágine de insultos, reproches y gritos por parte de ambas, la exconcursante explotó como un volcán, regando a su compañera con el grifo de la cocina al grito de "payasa", una acción que le ha costado su permanencia en el programa.

Tras la expulsión, Carmen acudió al plató y pidió perdón tanto al programa como a Laila: "Me doy vergüenza ajena, y quiero pedir perdón de verdad", respondía ante Toñi Moreno después de ver el vídeo de lo ocurrido. También aprovechó para explicarse y contar lo sucedido desde su punto de vista: "Yo estaba limpiando, estaba cabreada porque nadie limpia nada, y decidí irme a la cocina y me encuentro a Laila acuchillándome, diciéndole a Rafa que yo lo trato mal, que yo tal, que yo tal, que yo tal... Estaba con la cubeta de la fregona echando agua y cogí y empecé a regarla de golpe porque sí".

"Yo sé que se me han ido los papeles, pero sé que he tenido continuas provocaciones por parte de Laila y estoy un poco harta ya", se justificaba la expulsada, añadiendo que en ningún momento había sentido celos como se ha podido dar a entender. "Creo que he llegado al límite, yo no soy así. No estaba siendo yo, no estaba disfrutando y no estaba siendo feliz", confesó también.

Enganchón con Nissy

Tras la opinión de los colaboradores, donde sacaron a relucir su falta de autocrítica, Toñi cedió la palabra a Nissy Lahr quien le reprochó "haberse pasado tres pueblos" con su hermana y haber ido a machete contra ella. Ese comentario hizo que la cordobesa volviese a explotar: "Creo que tu hermana lleva yendo a machete conmigo desde el minuto uno del reality, igual que tú lo hiciste también", sentenciaba, enzarzándose en una discusión que giraba de nuevo en torno a sus celos hacia Rafa y Laila. "No me pongo celosa. Al verme sola en la casa veía que Rafa estaba con ella y contigo y que no me apetecía estar con vosotras y me agobiaba", comentaba la exconcursante.