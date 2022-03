Vicente Seguí, ganador de 'OT 3', se retira de la música por sufrir una enfermedad

Quien fuera seguidor de 'Operación Triunfo' desde sus inicios recordará a Vicente Seguí , ganador de la tercera edición del programa. Tras haber continuado su trayectoria musical fuera del candelero, el cantante ha publicado en su cuenta de Instagram que se retira de la música por sufrir una enfermedad.

Vicente Seguí en un concierto

"Estoy enfermo y necesito curarme. Voy a dejar la música, de momento totalmente y no sé si en un futuro podré retomarla desde un punto de alegría pura y verdadera. Los que me queréis, yo ya se que me queréis, lo demostrasteis durante mucho tiempo y seguís haciéndolo, así que no es necesario que os lamentéis por mi", informaba el artista, queriendo dedicar la publicación a todas aquellas personas que le han brindado amor, cariño y compañía durante sus 20 años de carrera.

A su vez, suplicó que nadie se pusiese en contacto con él: "Si veo que no tengo los resultados que necesito por el móvil, tendré que bloquear, muy a mi pesar", advirtió añadiendo que lo necesitaba por pura supervivencia. "Cuando os necesite, os buscaré, y si vosotros me seguís queriendo buscar y encontrarme, así será y si no, no pasa nada. Os deseo lo mejor a todas y todos y mucha felicidad para todos los que tenéis los corazones puros", sentenció.

Su vida después de 'OT3'

Tras su triunfo en el programa de talentos, Vicente Seguí ha seguido muy unido a la música. Nada más salir de la academia, sacó su primer disco llamado "Confidencias" de la mano del productor Alejandro Abad. En 2006 volvió a sacar un nuevo álbum titulado "Gardel Mediterráneo" y en 2009 sacó un tercero titulado "Mirándote". Desde entonces, no volvió a lanzar nuevos discos, pero seguía haciendo bolos.