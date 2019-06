'Why Women Kill': La nueva serie del creador de 'Mujeres desesperadas' se estrena el 15 de agosto

La frustración de Marc Cherry por no haber recibido luz verde para desarrollar 'Red Blooded' en 2017 ha dejado paso a la ilusión de estrenar un nuevo proyecto, 'Why Women Kill'. El responsable creativo de 'Mujeres desesperadas' da el salto así al terreno del streaming de la mano de CBS All Access, que ya ha anunciado la fecha de estreno de esta llamativa propuesta veraniega.

Kirby Howell-Baptiste en 'Why Women Kill'

El 15 de agosto tendrá lugar el estreno del primero de los diez episodios de esta inédita ficción en la plataforma digital de CBS, como informa The Wrap. Desde ese momento, cada jueves estará disponible una nueva entrega, por lo que será el placer culpable ideal para terminar el verano antes de la avalancha de estrenos de la nueva temporada.

El principal atractivo de 'Why Women Kill' es su triangular punto de vista, que saltará constantemente entre tres épocas y protagonistas, unidas por ser dueñas en diferentes momentos de la misma casa. Además, el otro nexo entre los personajes interpretados por Ginnifer Goodwin, Lucy Liu y Kirby Howell-Baptiste es el hecho de que sus respectivos matrimonios están marcados por la infidelidad, y la serie se encargará de mostrar cómo la reacción de cada una de ellas no es tan diferente a pesar de los saltos temporales.

La evolución del papel de la mujer

La cobertura de tres décadas diferentes servirá también para indagar en la creciente autonomía de las mujeres en la sociedad: en los sesenta nos encontramos con Beth Ann (Goodwin), una ama de casa atrapada en su hogar, cuyo prisma se ve modificado cuando se entera de que su marido la está engañando; en los ochenta seguimos a Simone (Liu), una altiva y elegante mujer obsesionada con las apariencias, que también tiene que afrontar la perspectiva de un marido infiel; y, por último, en 2018 hace acto de presencia Taylor (Howell-Baptiste), una abogada con un matrimonio abierto, que afrontará dificultades tras parecer el modelo ideal para mantener viva la llama de la pasión.