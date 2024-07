Will Smith canta el rap de la cabecera de 'El príncipe de Bel Air' en 'La Velada del Año 4'

Por Alejandro Burrueco Marín |

La Velada del Año ha confirmado su poder mediático con su cuarta edición, en la que ya se ha acercado prácticamente al nivel de los descansos de la Super Bowl. El equipo de Ibai Llanos ha conseguido para la edición de 2024 contar con la actuación del mismísimo Will Smith. Tras la pelea de Viruzz y Shelao, el actor y cantante estadounidense ha llegado al ring del Santiago Bernabéu vestido con un albornoz con la bandera de España y un séquito de bailarinas.

Will Smith abrazando a su hijo Jaden Smith en la Velada del Año 4

Los millones de espectadores del directo de Twitch y las 85.000 personas que tuvieron la suerte de asistir presencialmente al evento pudieron vivir una actuación única e irrepetible, ya que. Además, no fue una actuación cualquiera, ya que, donde interpretaba a su personaje homónimo.

El rapero también demostró que el idioma no era un problema para él lanzando diversas frases en español que desataban los aplausos del público: "Ibai, hermano, gracias por invitarme". Smith protagonizó también un homenaje a Freddie Mercury, imitando su interacción con el público en el Live Aid de 1985. También se puso reivindicativo al presentar su iniciativa 'Dance in your darkest moments', centrada en la lucha contra el bullying.

Pade e hijo en la Velada

Si parecía que no podía haber más sorpresas en el evento, Smith rompía todos los esquemas al presentar en el escenario a su hijo Jaden Smith y al rapero Russ para cantar en exclusiva una canción que todavía no había estrenado. En total fueron más de 20 minutos de actuación en los que Smith se hizo completamente con el escenario y regaló momentos como su encuentro con David Bisbal en el 'backstage'.