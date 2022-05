Una vez más, Rocío Carrasco tuvo que ponerse frente a cámara para desmentir bulos que atacan directamente a su honor. Precisamente, fue durante la tarde del 3 de mayo cuando la andaluza tomó asiento en 'Sálvame' para confirmar que nunca había hablado con Marta Riesco. Sin embargo, los colaboradores de 'Ya son las ocho' pusieron en cuarentena las grabaciones mostradas.

El propio Jorge Javier Vázquez criticó muy contundentemente a los formatos de Unicorn Content por seguir dando voz a la "digna novia del Ser", como apodaron a Riesco desde el espacio de La Fábrica de la Tele. A su fin, Verónica Dulanto daba la bienvenida a los espectadores mientras decía: "Temblando me he quedado con Jorge". Instantes después, quiso conocer la opinión de sus colaboradores: "¿Son definitivas las pruebas de las cámaras de seguridad?", comentaba.

Mientras la pantalla de fondo lucía un cartel de dudoso gusto aludiendo a "La llamada" y con un montaje donde aparecían ambas, los presentes en plató comenzaron a hablar: "Tenía que enseñar sus pruebas y, ahora, yo creo que le toca el turno a Marta Riesco para que enseñe su prueba definitiva", sentenció Miguel Ángel Nicolás. Seguidamente, explicó que no había podido ver las grabaciones a fondo: "Hay que verlas, hay que analizarlas... Concluyentes... Es decir...".

Otra de las tertulianas hizo un resumen de sus primeras impresiones: "Me hago un lío con los horarios, que si quince minutos antes, que si quince minutos después... Que Luis deja el altavoz puesto, que no... Yo no lo sé", comunicó. Instantes después, Beatriz Cortázar fue muy clara: "Me queda la duda si colgó el teléfono o puso el altavoz. [...] Yo quiero escuchar a Marta Riesco, ella habla de un altavoz que se pone", sentenció.

Sin embargo, cabe destacar que Jorge Javier Vázquez criticó sin censura a la periodista, tildándola de "mala compañera" mientras dejaba entrever una gran decepción. "Si esa conversación se acaba ahí, como parece cuando él vuelve a la mesa, o no acaba ahí. [...] Esto es una cuestión de que cada uno cuenta un relato", proseguía Cortázar. Precisamente, 'Sálvame' censuraba que se le siga dando voz a Marta Riesco porque, según Rocío Carrasco, es un altavoz para seguir ejerciendo "violencia vicaria" sobre ella.

Algo en lo que si coincidieron mientras analizaban las imágenes es que el contexto espacio temporal era similar en ambas versiones. No obstante, la conductora del formato aludía a la manera tan contundente de expresarse: "Puedes dar 50% de credibilidad a una y 50% de credibilidad a otra. [...] No vemos la imagen de la mesa, no sabemos qué ha pasado antes". Esta discrepancia en cuanto al trato no hace otra cosa que reabrir una guerra entre productoras que se torna del todo compleja.

Mientras recordamos que Marta Riesco evitó contestar sobre un supuesto "as en la manga" que dejaría en evidencia a Rocío, Beatriz Cortázar hizo una reflexión: "La única prueba contundente tiene que ser un audio. [...] Creo que no hay ninguno". Cabe destacar que la existencia de ese mensaje de voz sería del todo improbable, pues la llamada solo duró un minuto. De hecho, las cámaras de seguridad prueban que, durante ese lapso temporal, Luis Pliego no estaba junto a Rocío Carrasco.