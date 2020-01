Yolanda Ramos recoge su Premio Feroz en un mar de lágrimas: "Ser mujer cómica en este país es muy difícil"

Era difícil apostar por el nombre de la ganadora en la categoría de Mejor actriz de reparto de una serie en los Feroz 2020, pues las cinco candidatas podían ser la favorita. Alba Flores, por 'La Casa de Papel'; Celia Freijeiro y Aixa Villagrán, por 'Vida perfecta'; y Belén Cuesta y Yolanda Ramos por 'Paquita Salas'. La critica quiso que este año el premio recayese sobre esta última por su personaje de Noemí Argüelles.

Yolanda Ramos, recogiendo su Premio Feroz 2020

Yolanda Ramos no daba crédito y subió al escenario llorando. No podía aguantar las lágrimas y no le salían las palabras, hasta que pudo contenerse por un instante para advertir: "No soy exagerada, lo juro". Las lágrimas de emoción volvían a apoderarse de la actriz que mostraba orgullosa el galardón a su pareja: "¡Mira, Mario!". Finalmente cogió aire y y pudo comenzar su discurso.

"Ser mujer cómica en este país y haber venido del cabaret como vengo yo es muy difícil", arrancaba comentando Ramos, queriendo mostrar su agradecimiento a los directores de 'Paquita Salas': "He dado con los Javis donde este personaje ha crecido en la pura libertad" y reconoció que cuando se mete en la piel de Noemí lo hace " desde el respeto máximo a la comedia y creo que eso es importante".

Empieza a nevar caspa

Tras agradecer su premio y aprovechando que estaba en el escenario con el micrófono, lanzó un mensaje a todos los críticos y periodistas que se encontraban en la entrega de premios: "Quiero deciros que está empezando a nevar caspa en España y que vayamos con cuidado. Y que tienen el derecho y la obligación de que la comedia se respete. Muchas gracias.