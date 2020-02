Yoli Claramonte ('GH 15') sufre un aparotoso accidente de tráfico: "Tengo el coche reventado"

Yoli Claramonte fue concursante de 'GH 15' y, aunque han pasado ya unos años desde su concurso, es un rostro que ha reaparecido a la actualidad televisiva desde que estrenó su canal en la web de Mediaset. Ahí habla de su tormentosa relación con Jonathan o narra cómo se enteró de que estaba embarazada por segunda vez. Además, muchos la recordaron en verano de 2019 cuando fue acusada de comprar ropa china y venderla como si fuera su propia colección.

Yoli, mientras narra su accidente

Ahora Yoli suma un nuevo disgusto a su vida y así lo ha contado a través de sus stories de su Instagram. La exconcursante se ha dirigido a sus seguidores muy angustiada para contar que ha sufrido un accidente de tráfico: "He tenido un porrazo con el coche" que lo ha dejado "reventado". Sin embargo, aunque haya sido un gran susto, se alegra al ser consciente de que podría haber sido peor.

"Por suerte no ha pasado nada. Ha sido justo al dejar a la niña en el cole", cuenta Claramonte, alegre de que el accidente no haya ocurrido instantes antes, cuando su hija todavía se encontraba en el vehículo. "Un coche se ha saltado un semáforo y el que tenía enfrente se ha parado en seco y yo me lo he comido", narra todavía con el susto en el cuerpo.

"¡Menuda gracia!"

Aunque en el vídeo ya se le veía que aparentemente no se encontraba en estado grave, aun así ha querido dejarlo claro: "Por suerte estoy bien pero ¡menuda gracia! El dineral que me voy a dejar en arreglar el coche...". Sin embargo, no ha querido desmotivarse y encontrar el lado positivo a lo ocurrido: "Bueno, las cosas pasan por algo, por suerte estoy bien y ya está".