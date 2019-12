Zac Efron, al borde de la muerte mientras grababa un reality

El conocido actor Zac Efron cierra el año 2019 con un importante susto que podría haberle costado la vida. El intérprete de infinidad de películas y proyectos televisivos es el protagonista de 'Killing Zac Efron', un docureality que formará parte de Quibi (una nueva plataforma de episodios cortos que arranca en abril de 2020) en el que se sumerge en la selva de una isla remota y peligrosa durante 21 días para vivir aventuras de todo tipo y convertirse en un auténtico aventurero. Poco podía imaginar este al aceptar el proyecto que sin duda, la peligrosidad iba a ser mucho mayor de la esperada y es que una infección podía haber terminado con él.

El actor tuvo que ser evacuado de forma inmediata desde Papua Nueva Guinea al Hospital St Andrews War Memorial en Brisbane (Australia) en un avión medicalizado ya que su vida corría un serio peligro tras haber contraído una infección tifoidea o de infección bacteriana similar, tal y como publica The Sun. Esta puede estar causada por la ingesta de comidas o agua contaminada, siendo esta posiblemente la forma en que contrajo el virus el intérprete ya que Efron se encontraba viviendo en plena selva con la única ayuda del guía local Cyril Tara, que afortunadamente no se contagió del actor.

Cabe destacar que este tipo de infección es potencialmente mortal por lo que, la vida del intérprete ha corrido un peligro real, ha estado literalmente al borde de la muerte. El rápido tratamiento al chico ha sido fundamental para poder superar la dolencia ya que a día de hoy se encuentra en su hogar, tras recibir el alta médica. Lo ha hecho tras estar varios días ingresado en el centro médico ya que la fiebre que sufría ha tardado varias jornadas en remitirle. Afortunadamente, el equipo médico que le trató logró subsanar este problema de salud.

Efron estuvo varios días ingresado y tras superar con éxito el tratamiento ha podido volver con los suyos. Él mismo ha querido tranquilizar a sus seguidores con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que confirma lo sufrido y deja claro que se encuentra perfectamente ya. "Estoy muy agradecido por todas las personas que se han puesto en contacto conmigo. Efectivamente, enfermé en Papua Nueva Guinea pero me he recuperado y he podido completar las tres semanas que iba a estar en el país. Estoy de vacaciones en casa con mis amigos y mi familia. Muchas gracias a todos por el amor y por preocuparos por mí, os veo en 2020".

Very thankful to everyone who has reached out.

I did get sick in Papua New Guinea but I bounced back quick and finished an amazing 3 weeks in P.N.G.

I'm home for the holidays with my friends and family. Thanks for all the love and concern, see you in 2020! pic.twitter.com/SEcopCmqAB