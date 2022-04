Hace 35 años, nacía Marta Riesco en Madrid. Para celebrar el cumpleaños de una de las grandes estrellas del momento de Mediaset, 'El programa de Ana Rosa' ha dedicado parte de su programa del 5 de abril a este aniversario con su protagonista presente. Con ella conectando desde la redacción con globos, conocíamos que Antonio David Flores le había enviado un ramo de rosas, pero además la colaboradora contaba que había recibido algunos más y que eran muy especiales.

Alessandro Lecquio y Marta Riesco, en 'El programa de Ana Rosa'

Por todos es conocida la tensa relación que comparten Marta y Alessandro Lecquio, por lo que era de esperar que alguna pullita se palpase en el ambiente, lo que no sabíamos es que se iban a convertir en cuchillos voladores (sí, metafóricamente). Él se dirigía a su compañera diciendo que esta celebración "en cierto sentido es la prueba de que te has convertido en personaje" y le preguntaba: "¿Cuántos cumpleaños de redactores o colaboradores se han celebrado convirtiéndolos en noticia? Ninguno".

Lucha de zascas de un lado a otro

Sin perder la sonrisa de la boca, Riesco le respondía: "Pues eso díselo a tus jefes que son los que han decidido que que me ponga a crear contenido para el programa en el que trabajas, cariño". Lecquio, a lo suyo, insistía en su pregunta: "Pero te das cuenta de que es así, ¿no? Que te has convertido en un personaje", y ella, con toda la simpatía y la seguridad del mundo, volvía a responder a su compañero: "Yo de lo que me he dado cuenta es que tus jefes que son los mismos que los tuyos han decidido que hoy iban a hacer esto conmigo y yo, por supuesto, como soy agradecida y estoy feliz de trabajar aquí..."

Pero aquí, él interrumpió a Marta con estas palabras: "Me está diciendo el director que tengo toda la razón". No corta ni perezosa, ella respondió: "¿Ah, sí? Pues que me lo diga a mí Óscar". Sin embargo, Lecquio tuvo que ser corregido por sus compañeros: "Ah, ella. Perdón, no te he entendido con la máscara...", comentaba el suizo dándose cuenta de que había metido la pata. Evidentemente, Marta no se iba a quedar callada, por lo que dijo: "Uy, Lecquio... Tú entiendes lo que quieres. ¡No veas!".

¿Cena íntima? Racatá

Joaquín Prat y Marta Riesco, en 'El programa de Ana Rosa'

Lecquio no fue el único con el que Marta tuvo un cruce de zascas durante su cumpleaños, pues también ocurrió instantes después con Joaquín Prat. El presentador preguntaba a la colaboradora si la "cena íntima" fue la noche anterior o esa misma noche. Ella respondía que lo iba a celebrar ese martes con sus compañeros y el viernes habría otra celebración con quien pudiera estar.

"Digo la cena con tu pareja", matizaba Prat, sin esperarse la respuesta de Riesco: "Ya, si te he entendido, pero estoy haciendo 'racatá', porque no te quiero contestar". Sorprendido con estas palabras, el presentador le espetaba un "Espera que no te haga yo 'racatá' algún día", pero como Marta tenía para todos, no dudó en dejarle claro lo siguiente: "Alguna vez me lo has hecho, eh". Prat no pudo hacer más que admitirlo: "Sí, es verdad, sí. Cuando ibas por los pasillos...".