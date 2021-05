El testimonio de Rocío Carrasco en la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, las palabras de la hija de Rocío Jurado han polarizado a la población, pudiendo distinguir perfectamente entre los que creen el relato de la madrileña y los que se niegan en rotundo a confiar en las palabras de Rocío Carrasco.

Carlota Corredera en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

Tanta es la expectación que está generado este debate que, durante la visita de Rocío Carrasco a los juzgados de Alcobendas, un grupo de hombres se acercó a ella con unas pancartas en mano que decían "STOP FEMINAZIS". Esta situación ha hecho que muchas de las personas que apoyan a Rocío Carrasco salgan en su defensa. Una de ellas ha sido Carlota Corredera, presentadora de 'Sálvame'.

"No voy a compartir la foto de la VERGÜENZA, la que se ha producido esta mañana en los juzgados de Alcobendas con Rocío Carrasco. No la vais a callar, no nos vais a callar", escribía Corredera en las redes sociales. "STOP MALTRATADORES, STOP MACHISTAS, STOP NEGACIONISTAS, STOP VENTAJISTAS #RocíoYoSíTeCreo", añadía también, manifestando su enfado hacia la situación que vivió Rocío Carrasco el día 30 de abril de 2021.

Más apoyos

Carlota Corredera no ha sido la única persona que ha mostrado su apoyo públicamente a Rocío Carrasco a raíz de este desagradable episodio. La ministra de Igualdad Irene Montero, también ha querido dedicarle unas palabras por lo sucedido. "A Rocío Carrasco y a todas las mujeres que reciben la violencia y el acoso de los negacionistas, machistas y de extrema derecha, NO ESTÁIS SOLAS. Las instituciones tenemos la obligación de protegeros y no vamos a descansar hasta garantizar todos vuestros derechos", escribía en sus redes sociales.

Si estás siendo víctima de violencia machista, tienes a tu disposición el teléfono 016 o el correo electrónico [email protected] En el caso de que sufras alguna discapacidad auditiva o del habla, puedes llamar al 900 116 016