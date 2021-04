Tenso enfrentamiento el que se vivió en 'Sálvame' durante la tarde del jueves 29 entre Carlota Corredera y Antonio Montero. Tras las últimas declaraciones de Rocío Carrasco en su docuserie, el colaborador ponía en duda la intención de la frase que habría lanzado Rocío Flores en un coche tras agredir a su madre, la ya famosa: "Papá, ya está hecho".

Antonio Montero y Carlota Corredera

Corredera estallaba rápidamente contra Montero, acusándole de ser un "negacionista" de la versión de Rocío Carrasco: "Si hay un conductor que declara eso en sede judicial y hay una condena a Rocío Flores, ¿tú qué tienes que interpretar? Pregunto", decía la presentadora. "Esa frase se puede interpretar de otras formas. Yo no me puedo creer que Antonio David Flores le dijese que pegase a su madre", respondía el colaborador, a lo que Corredera replicaba: "Pues si no te lo puedes creer, estaría bien que dijeses que eres negacionista".

La tensión iría a más cuando ambos chocarían de nuevo en su opinión del papel de Antonio David Flores como padre. Mientras Montero aseguraba que Flores los quería y cuidaba "a su manera", Corredera estallaba: "¿Cómo los quiere? ¿Autolesionándose? ¿Con pensamientos negativos? ¿Apalizando a su madre?", preguntaba la conductora del espacio.

Contra la violencia de género

Montero hacía referencia a que ningún juzgado había condenado a Flores por violencia de género, además de mencionar el caso de una mujer que asesinó a sus hijos, a lo que Corredera replicaba: "¿Conoces el caso de José Bretón? ¿Sabes que los jueces dijeron que no maltrataba psicológicamente a su mujer, a la cuál para destrozarla, quemó vivos a sus hijos? ¿Podemos tener un poco de cuidado cuando hablamos con la Justicia con la violencia de género, que lo llevamos reclamando desde el 21 de marzo que arrancó esta serie? Me parece vergonzoso que en un país donde hay 1086 muertas desde el 2003 tengamos que sacar un caso para negar la violencia de género. ¡Me niego!".