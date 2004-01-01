Alba Carrillo: "Ligué con el dueño de una plantación de café en Colombia, llámame Patrona a partir de ahora"

Publicado: Miércoles 12 Noviembre 2025 10:45 (hace 6 horas)|
Programa relacionado
Hasta el fin del mundo
España
Realities Entretenimiento
Titulares de Alba Carrillo y Cristina Cifuentes
- Alba Carrillo: "La gente se parece más de lo que piensan y mucha gente dice que parecemos madre e hija"
- Cristina Cifuentes: "
- A.C.: "En el programa hemos usado mucho que parecemos madre e hija"
- C.C.: "Somos diferentes, pero nos parecemos en cosas"
- C.C.: "Lo importante es que no teniendo una relación previa hemos encajado muy bien"
- C.C.: "Hemos discutido lo justo y necesario"
- C.C.: "No conocernos, claramente era un inconveniente porque es una experiencia muy dura"
- A.C.: "El segundo día ya dormimos juntas, yo suelo necesitar un poco más de tiempo. Con un chico no"
- C.C.: "Es terrible lo que nos hemos encontrado en camas, eran condiciones de insalubridad"
- C.C.: "Hubo un sitio que a las 3 de la mañana nos fuimos porque aquello era imposible"
- C.C.: "Ha habido cosas muy duras del día a día, como el cansancio, la ansiedad, el dinero, el dolor..."
- A.C.: "Llegar a un sitio que no conoces sin nadie esperando ni saber dónde ir era una sensación de orfandad"
- C.C.: "Tuvimos un accidente de autobús y casi no lo contamos"
- C.C.: "Hemos disfrutado mucho y nos hemos reído tanto..."
- C.C.: "Hemos luchado en un ring vestidas de cholitas bolivianas"
- A.C.: "El mundo meme no va a dar a basto"
- A.C.: "Yo voy a ser la protagonista de una de estas historias de amor"
- C.C.: "Ha ligado con el dueño de una plantación de café en Colombia"
- A.C.: "Llámame Patrona a partir de ahora, yo iría por la hacienda con mi vestido"
- A.C.: "Me escribió hasta una carta de amor y todo"
- C.C.: "La competición era con nosotros mismos"
- A.C.: "Somos dos tías muy perfeccionistas y allí era muy difícil"
- A.C.: "Al principio no disfrutábamos porque queríamos que saliera todo como queríamos"
- C.C.: "Siempre he estado en contra de cuotas, y si todo tienen que ser mujeres, ¿por qué no?"