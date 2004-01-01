ENTREVISTA

Blanca Romero ('Pura sangre'): "Sueño con ser presentadora de informativos, me apasionaría"

Charlamos con Pedro Casablanc y Blanca Romero, dos de los protagonistas de 'Pura Sangre', el drama que prepara Mediaset.

Roberto Ponce López | Titulares de Blanca Romero y Pedro Casablanc Blanca Romero: "Lo fui cogiendo a la vuelta en los ensayos y en el principio de las secuencias. La base la traía pero le fui dando matices"

B.R.:"Vine sin nada preparado de casa, sin ninguna pretensión. Es como hay que venir"

Pedro Casablanc: "Yo nunca preparo nada. Preparo el personaje viviendo, viviendo el momento de la secuencia"

P.C.: "Uno de los requisitos de un actor es el sentido común, otra la desinhibición y otra saber leer"

P.C.: "Cuando actúas saber escuchar es fundamental. Como tú no eres dueño de una secuencia te toca saber escuchar"

B.R.: "Sabéis que tengo muchos registros y puedo pasar de cero a cien y pasar a ser otra cosa"

B.R.: "Me metí en el papel de una presentadora y para mí interpreté la presentadora de 'Next Level Chef'"

B.R.: "Me encantó presentar, me encantó comunicar, me encantó moderar y de hecho quiero volver a hacer algo así"

B.R.: "Sueño con ser presentadora de informativos, me apasionaría"

B.R: "Pero para eso me tengo que presentar a un examen y estudiar dos años, si lo apruebo quizás pase ahí mi jubilación"

B.R.: "Presentar es muy ser tú (...) pero no tiene nada que ver. La interpretación para mí no lo supera nada que yo haya probado por ahora"

P.C.: "Me hubiera encantado tener relación con los caballos, pero no formaba parte de nuestro argumento"

B:R.: "Personalmente me encanta porque me encantan los animales, me enternecen muchísimo"

P.C.: "Cuando estás en un set de rodaje, en un plató o en un exterior con cámara delante, no tienes en cuenta para qué plataforma, ni para qué televisión va a ser"

P.C.: "Nuestro trabajo como actores es vivir la escena en el momento y entre corte y acción estar lo más preparados posible, lo demás no está en nuestra mano"

P.C.: "Esperemos que muy bien. Creo que es una serie novedosa, que es algo muy original y que va a estar muy bien acogido"

B.R.: "Creo que va a gustar mucho, tengo ese pálpito, esa intuición"

B.R.: "Con 'Física o Química' fui a La Santina a pedir que no funcionara y mira la que se lió"

B.R.: "Ya no voy más porque nunca me da lo que le pido"

