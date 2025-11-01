Carlos Montero ('Respira 2'): "En series de médicos tienta tener a protagonistas entre la vida y la muerte"

Publicado: Sábado 1 Noviembre 2025 09:15 (hace 4 minutos)|
Titulares de Carlos Montero
- "No hemos recibido ningún comentario de ningún político después de ver la primera temporada"
- "Ha habido todo tipo de respuestas de médicos, pero en general el recibimiento ha sido muy positivo"
- "Se han dado cuenta de que al final estamos hablando muy bien de su trabajo"
- "En la primera quería ser objetivo aunque la lectura que se podía hacer ya era a favor de la sanidad pública"
- "Traté de mostrar las dos caras para llegar a esta con que la privatización es el mal, no hay duda"
- "La ficción llega a donde llega, no creo que vaya a cambiar nada pero es mi granito de arena"
- "Ya tengo ideas de por dónde iría una tercera temporada"
- "En la primera temporada había una gota fría y luego llegó a DANA, en esta tenemos un accidente, pero espero que no pase en la realidad"
- "Creo que en esta temporada hay más luz que en la primera"
- "Hay guiños al valenciano, pero nunca hemos intentado hacer una serie bilingüe"
- "Hay guiños al trato que le dan los políticos de derechas al valenciano"
- "Siempre es un reto cuando traes personajes nuevos para que tengan peso pero que no le quiten peso a los que ya tenemos"
- "Es difícil convivir entre los que llegan y los que estaban, pero los nuevos llegan de manera muy orgánica"
- "Gustavo Salmerón llega como el privatizados y Rachel llega avalando a una científica que cree que puede curar el cáncer"
- "La fuerza del personaje de Pablo Alborán la trae más él que el propio personaje"
- "Sin duda el personaje de Gustavo sirve para humanizar al de Aitana. Ante el ogro privatizador, ella es una buena médica"
- "El personaje de Claudia Traissac que llega al final es con la idea de que coja fuerza en una posible tercera temporada"
- "Cuando tienes una serie de médicos es muy tentador tener a los protagonistas entre la vida y la muerte"
- "El público sufre mucho más cuando el que está entre la vida y la muerte es un personaje al que quiere"
- "Cuando te ves el tráiler antes de ver la temporada no te das cuenta de tantas cosas"
- "Siempre soy partidario de que se vea mucho, al final va tan rápido que tienes que ir parando para darte cuenta de las cosas"
- "Era importante mostrar la violencia obstétrica porque es muy desconocido"
- "Todo lo que tenía que ver con la mujer siempre ha estado muy oculto: la menopausia, la violencia obstétrica... tantas cosas que había que sacarlo a la luz"
- "Hablas con pacientes que han pasado por esa situación y es una pesadilla"
- "Para los casos nos documentamos hablando con médicos y también los periódicos son la primera fuente de inspiración"
- "Todos los casos son reales, lo que no lo es son los tiempos, pues todo está más comprimido para ser más espectacular"