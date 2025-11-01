ENTREVISTA

Carlos Montero ('Respira 2'): "En series de médicos tienta tener a protagonistas entre la vida y la muerte"

Entrevistamos al creador de 'Respira' para que nos cuente las claves de la temporada 2: "He quedo mostrar que la privatización es el mal, no hay duda".

45 Titulares de Carlos Montero "No hemos recibido ningún comentario de ningún político después de ver la primera temporada"

"Ha habido todo tipo de respuestas de médicos, pero en general el recibimiento ha sido muy positivo"

"Se han dado cuenta de que al final estamos hablando muy bien de su trabajo"

"En la primera quería ser objetivo aunque la lectura que se podía hacer ya era a favor de la sanidad pública"

"Traté de mostrar las dos caras para llegar a esta con que la privatización es el mal, no hay duda"

"La ficción llega a donde llega, no creo que vaya a cambiar nada pero es mi granito de arena"

"Ya tengo ideas de por dónde iría una tercera temporada"

"En la primera temporada había una gota fría y luego llegó a DANA, en esta tenemos un accidente, pero espero que no pase en la realidad"

"Creo que en esta temporada hay más luz que en la primera"

"Hay guiños al valenciano, pero nunca hemos intentado hacer una serie bilingüe"

"Hay guiños al trato que le dan los políticos de derechas al valenciano"

"Siempre es un reto cuando traes personajes nuevos para que tengan peso pero que no le quiten peso a los que ya tenemos"

"Es difícil convivir entre los que llegan y los que estaban, pero los nuevos llegan de manera muy orgánica"

"Gustavo Salmerón llega como el privatizados y Rachel llega avalando a una científica que cree que puede curar el cáncer"

"La fuerza del personaje de Pablo Alborán la trae más él que el propio personaje"

"Sin duda el personaje de Gustavo sirve para humanizar al de Aitana. Ante el ogro privatizador, ella es una buena médica"

"El personaje de Claudia Traissac que llega al final es con la idea de que coja fuerza en una posible tercera temporada"

"Cuando tienes una serie de médicos es muy tentador tener a los protagonistas entre la vida y la muerte"

"El público sufre mucho más cuando el que está entre la vida y la muerte es un personaje al que quiere"

"Cuando te ves el tráiler antes de ver la temporada no te das cuenta de tantas cosas"

"Siempre soy partidario de que se vea mucho, al final va tan rápido que tienes que ir parando para darte cuenta de las cosas"

"Era importante mostrar la violencia obstétrica porque es muy desconocido"

"Todo lo que tenía que ver con la mujer siempre ha estado muy oculto: la menopausia, la violencia obstétrica... tantas cosas que había que sacarlo a la luz"

"Hablas con pacientes que han pasado por esa situación y es una pesadilla"

"Para los casos nos documentamos hablando con médicos y también los periódicos son la primera fuente de inspiración"

"Todos los casos son reales, lo que no lo es son los tiempos, pues todo está más comprimido para ser más espectacular"

