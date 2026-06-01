'Sueños de libertad': Brossard da el golpe definitivo y descubren el cuerpo de Álvaro

Por Fidel Conejero |

La serie diaria de Antena 3 afronta un capítulo decisivo para el futuro de Perfumerías De la Reina. Cuando parecía que los trabajadores todavía disponían de algo de margen para reaccionar ante el traslado de la producción, una nueva comunicación sacude por completo a la colonia. Mientras tanto, el hallazgo del cuerpo sin vida de Álvaro (Javier Lara) abre una nueva etapa en la investigación y Fina (Alba Brunet) toma una decisión que amenaza con romper definitivamente su relación con Marta (Marta Belmonte).

Uno de los grandes focos del episodio estará en la delicada situación que atraviesa Perfumerías De la Reina. Después de semanas de incertidumbre, el abogado de Antoine Brossard transmite a la Junta la decisión definitiva sobre el futuro de la fábrica, una noticia que cae como un auténtico jarro de agua fría entre accionistas y trabajadores.

La medida supone un duro revés para la colonia y aumenta todavía más la preocupación sobre el futuro de decenas de familias que dependen directamente de la actividad de la empresa. Ante este complicado panorama, Digna (Ana Fernández) decide hacer un último esfuerzo para intentar proteger a los trabajadores, negándose a aceptar que todo esté perdido.

Álvaro y Gorito, en un capítulo anterior de 'Sueños de libertad'

El cuerpo de Álvaro aparece y Gabriel empieza a atar cabos

Mientras tanto, otra de las tramas más impactantes del capítulo llegará con la aparición del cadáver de Álvaro. Después de varios días desaparecido, su cuerpo aparece finalmente, provocando más incertidumbre entre los habitantes de la colonia. El hallazgo abre numerosos interrogantes sobre lo ocurrido y amenaza con desencadenar nuevas investigaciones.

Además, Gabriel (Oriol Tarrasón) realiza un descubrimiento inesperado que podría resultar clave para at entender algunos de los acontecimientos recientes. Una pista aparentemente insignificante empieza a cobrar importancia y podría acabar teniendo consecuencias para varios personajes.

Por otro lado, la situación entre Marta y Fina vuelve a complicarse. Después de que Marta descubriera la existencia de Bianca y las mentiras que Fina había mantenido hasta hacía muy poco tiempo, la joven toma una importante decisión y se la comunica a Marta. El anuncio amenaza con agravar todavía más la crisis que atraviesa la pareja en uno de sus momentos más difíciles.

En paralelo, Don Agustín Daniel Albaladejo continúa decidido a que Nieves asuma las consecuencias de sus actos. El sacerdote no da su brazo a torcer y utiliza a Miguel Marco H. Medina para reforzar su ofensiva contra ella, aumentando la presión sobre la mujer después de que Pablo Fernando Andina pusiera fin a su relación tras conocer toda la verdad sobre cómo se desarrolló Alberto Alfonso Lara.