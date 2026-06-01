'Euphoria' se despide con una importante muerte y un recuerdo a Angus Cloud

Por Fidel Conejero |

Esta noticia contiene spoilers

La tercera temporada de 'Euphoria' ya ha llegado a su fin y lo ha hecho con un episodio que no ha dejado indiferentes a los seguidores de la ficción de HBO. El desenlace de la serie creada por Sam Levinson incluye, entre otros acontecimientos, la muerte de uno de sus personajes principales y el regreso de Fezco mediante imágenes inéditas de Angus Cloud. Además, tras la emisión del capítulo, el propio showrunner ha explicado por qué decidió cerrar la historia de esta manera.

La recta final de la temporada muestra a Rue Bennett (Zendaya) intentando escapar de las consecuencias de sus decisiones durante toda la temporada. Tras varios acontecimientos que afectan a buena parte de los protagonistas, la joven acaba consumiendo unas pastillas de Percocet adulteradas con fentanilo sin conocer realmente su contenido. Poco después, Ali (Colman Domingo) descubre que ha sido envenenada y confirma su fallecimiento.

La muerte de Rue supone uno de los momentos más impactantes, y posiblemente esperados, de toda la serie, especialmente teniendo en cuenta que la protagonista ha sido el eje central de la historia desde el estreno de la primera temporada en 2019. Su lucha contra las adicciones, las recaídas y los intentos de reconstruir su cada vez más miserable vida han marcado gran parte del relato durante estos años.

Cassie y Maddy en el final de 'Euphoria'

Sam Levinson defiende la muerte de Rue en el final de 'Euphoria'

Tras la emisión del episodio, Sam Levinson explica en un "tras las cámaras" que nunca buscó un desenlace complaciente para el personaje. El creador de la ficción defiende que la decisión respondía a la voluntad de mostrar una visión realista de las adicciones y de las consecuencias que pueden tener.

"Sentí que era un final honesto", asegura Levinson. "Quería contar una historia honesta sobre la adicción y también una historia sobre el duelo y el impacto emocional que puede generar".

El responsable de la serie también ha profundizado posteriormente en varias entrevistas sobre la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Según ha explicado, consideraba imposible abordar una historia centrada en la drogadicción sin reflejar el peligro real que representa actualmente esta sustancia. "La mayoría de la gente no tiene una segunda oportunidad", ha declarado, defendiendo que quería mostrar una realidad que afecta a miles de personas cada año.

Angus Cloud en la segunda temporada de 'Euphoria'

El homenaje a Angus Cloud en la despedida de 'Euphoria'

Otro de los momentos más impactantes del episodio llega durante una secuencia en la que Rue se reencuentra con Fezco. La escena utiliza imágenes inéditas de Angus Cloud, fallecido en 2023 a los 25 años, precisamente a causa de una sobredosis accidental de fentanilo, cocaína y benzodiacepinas.

A lo largo de toda la tercera temporada, Fezco había permanecido presente a través de conversaciones y referencias de otros personajes, pero sin aparecer físicamente en pantalla. Por ello, la recuperación de estas imágenes se ha interpretado como una despedida definitiva tanto del personaje como del actor.

El propio Levinson reconoció que la muerte de Cloud influyó profundamente en la construcción de la última temporada. "Quería contar esta historia por Angus y por todas las personas que nunca tuvieron una segunda oportunidad", explicó emocionado tras la emisión del capítulo.

El creador también reveló que, tras el fallecimiento del actor, tuvo que replantearse buena parte del guion original. Aquella pérdida le llevó a reflexionar sobre el sentido de la serie, el peso de la adicción y la necesidad de hablar sobre la fe, la esperanza y la fragilidad humana.

Con este desenlace, HBO pone punto final a 'Euphoria' después de tres temporadas y siete años de recorrido. Una despedida marcada por la tragedia, las consecuencias de las adicciones y el recuerdo permanente de Angus Cloud, y su personaje Fezco, una de las figuras más queridas de la serie.