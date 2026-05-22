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AUDIENCIAS TDT 21 DE MAYO

'Leyla' lidera en Nova y 'The Mysteries of Laura' de Atreseries se cuela en lo más visto de las TDT

'Cuento de una noche' se mantiene en la seguna posición tras su estreno el miércoles y la segunda parte de "La búsqueda" también destaca en FDF. Nova lidera la jornada con un 2,4%.

'Leyla' lidera en Nova y 'The Mysteries of Laura' de Atreseries se cuela en lo más visto de las TDT
©NBC
Por RedacciónPublicado: Viernes 22 Mayo 2026 09:47

Audiencias Jueves 21 de Mayo de 2026

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Una jornada más, las telenovelas de Nova dominan el ranking de emisiones más vistas de la TDT temática. En esta ocasión, el liderazgo es para 'Leyla', que se convierte en la oferta temática más seguida del día gracias a un gran 3,3% de cuota de pantalla y 352.000 espectadores.

La segunda posición vuelve a ser para la recién estrenada 'Cuento de una noche', que continúa asentándose con fuerza en la parrilla de Nova. La ficción turca protagonizada por Burak Deniz y Su Burcu Yazgı Coşkun firma un 2,7% de share y reúne a 318.000 televidentes. El tercer puesto también queda en manos de Nova con 'Emanet', que mantiene su sólido rendimiento habitual tras anotar un 3,1% de cuota de pantalla y 273.000 fieles.

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Fuera del dominio de las telenovelas, la cuarta posición es para la película "La búsqueda 2: El diario secreto" en FDF. El filme protagonizado nuevamente por Nicolas Cage y Diane Kruger alcanza un notable 3,3% de share y congrega a 240.000 espectadores.

El top 5 lo completa 'The Mysteries of Laura' en Atreseries, que logra colarse entre las emisiones más vistas del día con 238.000 espectadores y un 2% de cuota de pantalla. La versión estadounidense de la popular serie protagonizada originalmente por María Pujalte continúa así funcionando con solvencia en la cadena temática de Atresmedia.

En cuanto al ranking de cadenas, Nova consigue esta vez hacerse con el liderazgo de la jornada tras firmar un 2,4% de cuota de pantalla. La segunda posición es para FDF, que alcanza un 2,3%, mientras que Energy ocupa el tercer puesto con un 2% de share. Por detrás se sitúa Atreseries, que sube hasta la cuarta plaza con un 1,8% de cuota de pantalla. El quinto puesto queda compartido entre DMax, BeMad y DKiss, todas ellas con un 1,7% de share.

Ranking cadenas TDT Jueves, 21 de Mayo de 2026

Nova 2,4%

FDF 2,3%

Energy 2,0%

Atreseries 1,8%

DMAX 1,7%

BEMADtv 1,7%

DKiss 1,7%

TRECE 1,6%

Neox 1,4%

Veo7 1,4%

Canal 24 Horas 1,4%

Mega (España) 1,3%

Divinity 1,0%

Boing 0,9%

Squirrel 0,9%

Ten 0,8%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,6%

Teledeporte 0,5%

Ranking programas TDT Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
23:00
23:21
352.000
3,3%
Nova
Cuento de una noche
21:35
22:52
318.000
2,7%
Nova
Emanet
15:00
16:30
273.000
3,1%
FDF
Cine La busqueda:el diario secreto
22:55
25:15
240.000
3,3%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del niño ...
21:51
22:32
238.000
2,0%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:53
238.000
3,3%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:05
22:58
234.000
2,0%
Nova
Marina
18:39
20:02
234.000
3,6%
Nova
Cuando seas mia
17:53
18:39
233.000
3,5%
Canal 24 Horas
Entrevista Arcadi españa
22:36
23:03
229.000
2,0%

Ranking Nova (2,4%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
23:00
23:21
352.000
3,3%
Nova
Cuento de una noche
21:35
22:52
318.000
2,7%
Nova
Emanet
15:00
16:30
273.000
3,1%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:53
238.000
3,3%
Nova
Marina
18:39
20:02
234.000
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Ranking FDF (2,3%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
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Final
Espectadores
Share
FDF
Cine La busqueda:el diario secreto
22:55
25:15
240.000
3,3%
FDF
La que se avecina Un bypass,un conserje titulado ...
20:57
22:55
189.000
1,7%
FDF
La que se avecina Un mayorista filantropo,un ...
15:36
17:25
186.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un suegro lapa,una maruja ...
17:25
19:08
155.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un maharamindri,una suegra al ...
13:27
15:36
130.000
1,8%

Ranking Energy (2,0%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: :vegas En medio del peligro
23:04
24:01
224.000
2,4%
Energy
CSI: Valiente
22:08
23:04
189.000
1,6%
Energy
CSI: El tiro por la culata
21:11
22:08
184.000
1,7%
Energy
Welcome to las vegas
20:16
26:30
160.000
2,1%
Energy
CSI: Miami Cuarto oscuro
16:38
17:35
159.000
2,2%

Ranking Atreseries (1,8%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del niño ...
21:51
22:32
238.000
2,0%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del ...
23:21
24:13
216.000
2,6%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio de la cura a ...
22:32
23:21
208.000
1,9%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del turbio ...
20:56
21:51
188.000
1,9%
Atreseries
The Mysteries of Laura El misterio del ex ...
24:13
25:03
148.000
2,7%

Ranking DMAX (1,7%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Expedicion al pasado
15:46
16:30
198.000
2,3%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:35
22:00
163.000
1,5%
DMAX
Expedicion al pasado
14:59
15:46
157.000
1,7%
DMAX
Segunda guerra mundial:momentos clave La batalla ...
23:22
24:10
143.000
1,7%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
142.000
1,2%

Ranking BEMADtv (1,7%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
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Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El guerrero nº13
15:23
17:31
187.000
2,3%
BEMADtv
Cine Kalahari
21:03
22:33
162.000
1,5%
BEMADtv
Cine Medieval
17:31
19:27
133.000
2,0%
BEMADtv
Cine Heat
22:33
25:46
121.000
1,7%
BEMADtv
Cine Skyline
19:27
21:03
116.000
1,6%

Ranking DKiss (1,7%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
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Final
Espectadores
Share
DKiss
La revista people investiga
16:25
17:13
156.000
2,0%
DKiss
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? ...
22:09
24:00
148.000
1,4%
DKiss
La revista people investiga
17:13
18:07
142.000
2,1%
DKiss
Reformas en boise
14:40
15:31
121.000
1,3%
DKiss
Asesinos de america
18:07
19:03
104.000
1,6%

Ranking TRECE (1,6%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Tu cine La ruta del caribu
20:43
22:06
184.000
1,8%
TRECE
Cine western Nido de ladrones
18:58
20:30
177.000
2,6%
TRECE
Sesion doble Le train
16:52
18:55
160.000
2,3%
TRECE
Sesion doble Objetivo:patton
14:47
16:52
155.000
1,8%
TRECE
El cascabel
22:06
24:32
139.000
1,4%

Ranking Neox (1,4%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
20:21
20:40
184.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory La escision de la ...
18:58
19:23
179.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:12
15:40
172.000
1,9%
Neox
Los Simpson
14:52
15:12
171.000
1,9%
Neox
The Big Bang Theory
20:04
20:21
167.000
2,4%

Ranking Veo7 (1,4%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
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Espectadores
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Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:05
22:58
234.000
2,0%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Elige tu ...
21:21
22:05
204.000
1,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
22:58
23:40
186.000
1,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Terreno ...
20:31
21:21
146.000
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Veo7
Blue bloods,familia de policias Sombra de ...
23:40
24:23
145.000
1,9%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Entrevista Arcadi españa
22:36
23:03
229.000
2,0%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:03
24:33
220.000
2,7%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Arcadi españa
22:06
23:03
205.000
1,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:06
92.000
0,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:38
25:00
89.000
1,8%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
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Espectadores
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Mega (España)
Forjado a fuego El kukri nepales
21:17
22:03
141.000
1,3%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
118.000
3,0%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
118.000
1,5%
Mega (España)
Forjado a fuego El shotel
22:03
22:48
117.000
1,0%
Mega (España)
Vida bajo cero Kit de emergencia
17:47
18:34
112.000
1,7%

Ranking Divinity (1,0%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Sofa,cine y divinity Siempre a tu ...
21:49
23:36
100.000
0,9%
Divinity
Supervivientes:diario
21:00
21:42
99.000
1,0%
Divinity
Chicago Fire La oportunidad de perdonar
20:08
21:00
78.000
1,0%
Divinity
Chicago Fire Mazigan
15:51
16:45
78.000
0,9%
Divinity
Chicago Fire La ley de la selva
16:45
17:39
73.000
1,0%

Ranking Boing (0,9%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
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Final
Espectadores
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Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:08
08:27
152.000
8,6%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:17
21:28
143.000
1,4%
Boing
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:07
21:17
143.000
1,5%
Boing
Historias corrientes:las cintas perdidas
21:28
21:39
140.000
1,3%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:32
14:53
127.000
1,5%

Ranking Squirrel (0,9%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Squirrel
Cine Sartana en el valle del oro
19:05
20:23
87.000
1,3%
Squirrel
Cine El seductor(1971)
22:03
23:50
84.000
0,8%
Squirrel
Cine Linchamiento
17:34
19:05
75.000
1,1%
Squirrel
Cine Los largos dias de la venganza
15:59
17:34
72.000
0,9%
Squirrel
Cine Black jack(1968)
20:23
22:03
68.000
0,7%

Ranking Ten (0,8%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:30
15:45
84.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
13:24
14:30
61.000
1,1%
Ten
Hermanos asesinos
22:01
22:58
55.000
0,5%
Ten
Hermanos asesinos
24:55
25:52
51.000
1,5%
Ten
Conocia a mi asesino
25:52
26:14
46.000
2,3%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:49
21:59
73.000
0,6%
Clan TVE
La casa de mickey mouse
08:07
08:29
63.000
3,6%
Clan TVE
Bluey
18:01
18:08
62.000
0,9%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
21:39
21:49
59.000
0,5%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Arriba el telón
24:28
25:42
57.000
1,4%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Quien tiene un amigo tiene un tesoro
21:41
23:28
130.000
1,2%
Real Madrid TV
Cine Re:born
23:28
25:09
71.000
1,1%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste La undecima:final ...
17:39
19:26
32.000
0,5%
Real Madrid TV
Cine El retorno de la bestia
15:39
17:28
32.000
0,4%
Real Madrid TV
Ciudad real madrid
17:33
19:26
31.000
0,5%

Ranking Teledeporte (0,5%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol:copa de campeones juvenil Las ...
20:30
22:20
81.000
0,8%
Teledeporte
Parapente:open de sierra magina resumen
21:23
21:31
71.000
0,7%
Teledeporte
Vintage a lo grande
22:26
23:22
48.000
0,4%
Teledeporte
Ciclismo:vuelta a burgos femenino ...
14:42
16:02
47.000
0,5%
Teledeporte
Deportes
20:18
20:24
43.000
0,6%
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