Una jornada más, las telenovelas de Nova dominan el ranking de emisiones más vistas de la TDT temática. En esta ocasión, el liderazgo es para 'Leyla', que se convierte en la oferta temática más seguida del día gracias a un gran 3,3% de cuota de pantalla y 352.000 espectadores.
La segunda posición vuelve a ser para la recién estrenada 'Cuento de una noche', que continúa asentándose con fuerza en la parrilla de Nova. La ficción turca protagonizada por Burak Deniz y Su Burcu Yazgı Coşkun firma un 2,7% de share y reúne a 318.000 televidentes. El tercer puesto también queda en manos de Nova con 'Emanet', que mantiene su sólido rendimiento habitual tras anotar un 3,1% de cuota de pantalla y 273.000 fieles.
Fuera del dominio de las telenovelas, la cuarta posición es para la película "La búsqueda 2: El diario secreto" en FDF. El filme protagonizado nuevamente por Nicolas Cage y Diane Kruger alcanza un notable 3,3% de share y congrega a 240.000 espectadores.
El top 5 lo completa 'The Mysteries of Laura'
en Atreseries
, que logra colarse entre las emisiones más vistas del día con 238.000 espectadores y un 2% de cuota de pantalla. La versión estadounidense de la popular serie protagonizada originalmente por María Pujalte
continúa así funcionando con solvencia en la cadena temática de Atresmedia.
En cuanto al ranking de cadenas, Nova consigue esta vez hacerse con el liderazgo de la jornada tras firmar un 2,4% de cuota de pantalla. La segunda posición es para FDF, que alcanza un 2,3%, mientras que Energy ocupa el tercer puesto con un 2% de share. Por detrás se sitúa Atreseries, que sube hasta la cuarta plaza con un 1,8% de cuota de pantalla. El quinto puesto queda compartido entre DMax, BeMad y DKiss, todas ellas con un 1,7% de share.
Ranking cadenas TDT Jueves, 21 de Mayo de 2026
2,4%
2,3%
2,0%
1,8%
1,7%
1,7%
1,7%
1,6%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,6%
0,6%
0,5%
Ranking programas TDT Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
23:00
23:21
352.000
3,3%
Cuento de una noche
21:35
22:52
318.000
2,7%
Emanet
15:00
16:30
273.000
3,1%
Cine La busqueda:el diario secreto
22:55
25:15
240.000
3,3%
The Mysteries of Laura El misterio del niño ...
21:51
22:32
238.000
2,0%
Cuidado con el angel
16:30
17:53
238.000
3,3%
Blue bloods,familia de policias
22:05
22:58
234.000
2,0%
Marina
18:39
20:02
234.000
3,6%
Cuando seas mia
17:53
18:39
233.000
3,5%
Entrevista Arcadi españa
22:36
23:03
229.000
2,0%
Ranking Nova (2,4%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
23:00
23:21
352.000
3,3%
Cuento de una noche
21:35
22:52
318.000
2,7%
Emanet
15:00
16:30
273.000
3,1%
Cuidado con el angel
16:30
17:53
238.000
3,3%
Marina
18:39
20:02
234.000
3,6%
Ranking FDF (2,3%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La busqueda:el diario secreto
22:55
25:15
240.000
3,3%
La que se avecina Un bypass,un conserje titulado ...
20:57
22:55
189.000
1,7%
La que se avecina Un mayorista filantropo,un ...
15:36
17:25
186.000
2,3%
La que se avecina Un suegro lapa,una maruja ...
17:25
19:08
155.000
2,3%
La que se avecina Un maharamindri,una suegra al ...
13:27
15:36
130.000
1,8%
Ranking Energy (2,0%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: :vegas En medio del peligro
23:04
24:01
224.000
2,4%
CSI: Valiente
22:08
23:04
189.000
1,6%
CSI: El tiro por la culata
21:11
22:08
184.000
1,7%
Welcome to las vegas
20:16
26:30
160.000
2,1%
CSI: Miami Cuarto oscuro
16:38
17:35
159.000
2,2%
Ranking Atreseries (1,8%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Mysteries of Laura El misterio del niño ...
21:51
22:32
238.000
2,0%
The Mysteries of Laura El misterio del ...
23:21
24:13
216.000
2,6%
The Mysteries of Laura El misterio de la cura a ...
22:32
23:21
208.000
1,9%
The Mysteries of Laura El misterio del turbio ...
20:56
21:51
188.000
1,9%
The Mysteries of Laura El misterio del ex ...
24:13
25:03
148.000
2,7%
Ranking DMAX (1,7%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Expedicion al pasado
15:46
16:30
198.000
2,3%
¿Cómo lo hacen?
21:35
22:00
163.000
1,5%
Expedicion al pasado
14:59
15:46
157.000
1,7%
Segunda guerra mundial:momentos clave La batalla ...
23:22
24:10
143.000
1,7%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:23
142.000
1,2%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El guerrero nº13
15:23
17:31
187.000
2,3%
Cine Kalahari
21:03
22:33
162.000
1,5%
Cine Medieval
17:31
19:27
133.000
2,0%
Cine Heat
22:33
25:46
121.000
1,7%
Cine Skyline
19:27
21:03
116.000
1,6%
Ranking DKiss (1,7%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
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Final
Espectadores
Share
La revista people investiga
16:25
17:13
156.000
2,0%
Mi vida con 300 kilos:¿que paso despues? ...
22:09
24:00
148.000
1,4%
La revista people investiga
17:13
18:07
142.000
2,1%
Reformas en boise
14:40
15:31
121.000
1,3%
Asesinos de america
18:07
19:03
104.000
1,6%
Ranking TRECE (1,6%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu cine La ruta del caribu
20:43
22:06
184.000
1,8%
Cine western Nido de ladrones
18:58
20:30
177.000
2,6%
Sesion doble Le train
16:52
18:55
160.000
2,3%
Sesion doble Objetivo:patton
14:47
16:52
155.000
1,8%
El cascabel
22:06
24:32
139.000
1,4%
Ranking Neox (1,4%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
20:21
20:40
184.000
2,4%
The Big Bang Theory La escision de la ...
18:58
19:23
179.000
2,8%
Los Simpson
15:12
15:40
172.000
1,9%
Los Simpson
14:52
15:12
171.000
1,9%
The Big Bang Theory
20:04
20:21
167.000
2,4%
Ranking Veo7 (1,4%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias
22:05
22:58
234.000
2,0%
Blue bloods,familia de policias Elige tu ...
21:21
22:05
204.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias
22:58
23:40
186.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias Terreno ...
20:31
21:21
146.000
1,7%
Blue bloods,familia de policias Sombra de ...
23:40
24:23
145.000
1,9%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Entrevista Arcadi españa
22:36
23:03
229.000
2,0%
La noche en 24h
23:03
24:33
220.000
2,7%
La noche en 24h:portada Arcadi españa
22:06
23:03
205.000
1,8%
Informativo 24h
21:43
22:06
92.000
0,8%
Informativo 24h
24:38
25:00
89.000
1,8%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego El kukri nepales
21:17
22:03
141.000
1,3%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
118.000
3,0%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
118.000
1,5%
Forjado a fuego El shotel
22:03
22:48
117.000
1,0%
Vida bajo cero Kit de emergencia
17:47
18:34
112.000
1,7%
Ranking Divinity (1,0%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Sofa,cine y divinity Siempre a tu ...
21:49
23:36
100.000
0,9%
Supervivientes:diario
21:00
21:42
99.000
1,0%
Chicago Fire La oportunidad de perdonar
20:08
21:00
78.000
1,0%
Chicago Fire Mazigan
15:51
16:45
78.000
0,9%
Chicago Fire La ley de la selva
16:45
17:39
73.000
1,0%
Ranking Boing (0,9%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
08:08
08:27
152.000
8,6%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:17
21:28
143.000
1,4%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
21:07
21:17
143.000
1,5%
Historias corrientes:las cintas perdidas
21:28
21:39
140.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
14:32
14:53
127.000
1,5%
Ranking Squirrel (0,9%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Sartana en el valle del oro
19:05
20:23
87.000
1,3%
Cine El seductor(1971)
22:03
23:50
84.000
0,8%
Cine Linchamiento
17:34
19:05
75.000
1,1%
Cine Los largos dias de la venganza
15:59
17:34
72.000
0,9%
Cine Black jack(1968)
20:23
22:03
68.000
0,7%
Ranking Ten (0,8%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:30
15:45
84.000
0,9%
Caso cerrado
13:24
14:30
61.000
1,1%
Hermanos asesinos
22:01
22:58
55.000
0,5%
Hermanos asesinos
24:55
25:52
51.000
1,5%
Conocia a mi asesino
25:52
26:14
46.000
2,3%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los green en la gran ciudad
21:49
21:59
73.000
0,6%
La casa de mickey mouse
08:07
08:29
63.000
3,6%
Bluey
18:01
18:08
62.000
0,9%
Los green en la gran ciudad
21:39
21:49
59.000
0,5%
Cuéntame cómo pasó Arriba el telón
24:28
25:42
57.000
1,4%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Quien tiene un amigo tiene un tesoro
21:41
23:28
130.000
1,2%
Cine Re:born
23:28
25:09
71.000
1,1%
Historia que tu hiciste La undecima:final ...
17:39
19:26
32.000
0,5%
Cine El retorno de la bestia
15:39
17:28
32.000
0,4%
Ciudad real madrid
17:33
19:26
31.000
0,5%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Jueves, 21 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:copa de campeones juvenil Las ...
20:30
22:20
81.000
0,8%
Parapente:open de sierra magina resumen
21:23
21:31
71.000
0,7%
Vintage a lo grande
22:26
23:22
48.000
0,4%
Ciclismo:vuelta a burgos femenino ...
14:42
16:02
47.000
0,5%
Deportes
20:18
20:24
43.000
0,6%