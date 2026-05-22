Por Redacción |

Una jornada más, las telenovelas de Nova dominan el ranking de emisiones más vistas de la TDT temática. En esta ocasión, el liderazgo es para 'Leyla', que se convierte en la oferta temática más seguida del día gracias a un gran 3,3% de cuota de pantalla y 352.000 espectadores.

La segunda posición vuelve a ser para la recién estrenada 'Cuento de una noche', que continúa asentándose con fuerza en la parrilla de Nova. La ficción turca protagonizada por Burak Deniz y Su Burcu Yazgı Coşkun firma un 2,7% de share y reúne a 318.000 televidentes. El tercer puesto también queda en manos de Nova con 'Emanet', que mantiene su sólido rendimiento habitual tras anotar un 3,1% de cuota de pantalla y 273.000 fieles.

Fuera del dominio de las telenovelas, la cuarta posición es para la película "La búsqueda 2: El diario secreto" en FDF. El filme protagonizado nuevamente por Nicolas Cage y Diane Kruger alcanza un notable 3,3% de share y congrega a 240.000 espectadores.

El top 5 lo completaen, que logra colarse entre las emisiones más vistas del día con 238.000 espectadores y un 2% de cuota de pantalla. La versión estadounidense de la popular serie protagonizada originalmente porcontinúa así funcionando con solvencia en la cadena temática de Atresmedia.

En cuanto al ranking de cadenas, Nova consigue esta vez hacerse con el liderazgo de la jornada tras firmar un 2,4% de cuota de pantalla. La segunda posición es para FDF, que alcanza un 2,3%, mientras que Energy ocupa el tercer puesto con un 2% de share. Por detrás se sitúa Atreseries, que sube hasta la cuarta plaza con un 1,8% de cuota de pantalla. El quinto puesto queda compartido entre DMax, BeMad y DKiss, todas ellas con un 1,7% de share.