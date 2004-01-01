Daniel Illescas: "Vino mi abuela a verme a 'El desafío' y fue angustioso... ver a tu abuela sufrir no mola"

Publicado: Viernes 6 Febrero 2026 09:50 (hace 5 horas)|
El desafío
2021 - Act
España
Concursos Talent
5,1
Popularidad: #60 de 2.152
- 4
- 2
Titulares de Daniel Illescas
- "Ha sido un programa espectacular, con muchas emociones y experimentando cosas que jamás imaginaría"
- "Me he enfrentado a desafíos que recordaré toda la vida"
- "No es que llegara enfadado a cada prueba, es que pensaba 'madre mía la que me espera'. Me quejaba, pero luego lo hacía"
- "Lo que más miedo me daba era bailar, nunca me he aprendido una coreografía"
- "Me gusta la adrenalina y es mi zona de confort, pero en 'El desafío' no todos los retos te gustan"
- "Nadie juega con ventaja porque todos pasamos por las mismas modalidades de pruebas"
- "Aunque me guste la adrenalina, casi todas las pruebas que he hecho nunca se me habrían pasado por la cabeza"
- "Si lo hiciese solo en casa me saldría mejor que llevando toda la semana de entrenamiento y con la presión de que te salga en la grabación"
- "La apnea ha sido la prueba más difícil para todos porque pones tu cuerpo al límite"
- "De lo más emocionante ha sido tener a mi familia cerca, que pudiera verme y apoyarme todas las semanas"
- "Que pudiera venir mi abuela y que fuera justo en esa prueba... ver a tu abuela sufrir tampoco mola"
- "Hay mucho competitividad pero también mucho compañerismo y eso se ha notado"
- "Cada concursante quiere hacer su mejor programa, porque también competimos contra nosotros mismos"
- "Todo lo que nos ha dicho el jurado es para mejorar y lo positivo era un plus extra"
- "A Pilar Rubio hay que respetarla, porque viene de hacer todas estas pruebas y es pionera en esto"
- "Desde fuera tenía miedo al jurado, pero cuando los conoces en persona, te los quieres llevar a casa"
- "Me encantaría ir a 'Tu cara me suena', todos estos retos me encantan"