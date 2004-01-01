ENTREVISTA

Daniel Illescas: "Vino mi abuela a verme a 'El desafío' y fue angustioso... ver a tu abuela sufrir no mola"

Acostumbrado a retos extremos, al influencer se le han complicado otros desafíos como por ejemplo el de baile.

2 Titulares de Daniel Illescas "Ha sido un programa espectacular, con muchas emociones y experimentando cosas que jamás imaginaría"

"Me he enfrentado a desafíos que recordaré toda la vida"

"No es que llegara enfadado a cada prueba, es que pensaba 'madre mía la que me espera'. Me quejaba, pero luego lo hacía"

"Lo que más miedo me daba era bailar, nunca me he aprendido una coreografía"

"Me gusta la adrenalina y es mi zona de confort, pero en 'El desafío' no todos los retos te gustan"

"Nadie juega con ventaja porque todos pasamos por las mismas modalidades de pruebas"

"Aunque me guste la adrenalina, casi todas las pruebas que he hecho nunca se me habrían pasado por la cabeza"

"Si lo hiciese solo en casa me saldría mejor que llevando toda la semana de entrenamiento y con la presión de que te salga en la grabación"

"La apnea ha sido la prueba más difícil para todos porque pones tu cuerpo al límite"

"De lo más emocionante ha sido tener a mi familia cerca, que pudiera verme y apoyarme todas las semanas"

"Que pudiera venir mi abuela y que fuera justo en esa prueba... ver a tu abuela sufrir tampoco mola"

"Hay mucho competitividad pero también mucho compañerismo y eso se ha notado"

"Cada concursante quiere hacer su mejor programa, porque también competimos contra nosotros mismos"

"Todo lo que nos ha dicho el jurado es para mejorar y lo positivo era un plus extra"

"A Pilar Rubio hay que respetarla, porque viene de hacer todas estas pruebas y es pionera en esto"

"Desde fuera tenía miedo al jurado, pero cuando los conoces en persona, te los quieres llevar a casa"

"Me encantaría ir a 'Tu cara me suena', todos estos retos me encantan"

