Daniel Illescas: "Vino mi abuela a verme a 'El desafío' y fue angustioso... ver a tu abuela sufrir no mola"

Acostumbrado a retos extremos, al influencer se le han complicado otros desafíos como por ejemplo el de baile.

5.700

Sergio NavarroPublicado: Viernes 6 Febrero 2026 09:50 (hace 5 horas)

  • "Ha sido un programa espectacular, con muchas emociones y experimentando cosas que jamás imaginaría"
  • "Me he enfrentado a desafíos que recordaré toda la vida"
  • "No es que llegara enfadado a cada prueba, es que pensaba 'madre mía la que me espera'. Me quejaba, pero luego lo hacía"
  • "Lo que más miedo me daba era bailar, nunca me he aprendido una coreografía"
  • "Me gusta la adrenalina y es mi zona de confort, pero en 'El desafío' no todos los retos te gustan"
  • "Nadie juega con ventaja porque todos pasamos por las mismas modalidades de pruebas"
  • "Aunque me guste la adrenalina, casi todas las pruebas que he hecho nunca se me habrían pasado por la cabeza"
  • "Si lo hiciese solo en casa me saldría mejor que llevando toda la semana de entrenamiento y con la presión de que te salga en la grabación"
  • "La apnea ha sido la prueba más difícil para todos porque pones tu cuerpo al límite"
  • "De lo más emocionante ha sido tener a mi familia cerca, que pudiera verme y apoyarme todas las semanas"
  • "Que pudiera venir mi abuela y que fuera justo en esa prueba... ver a tu abuela sufrir tampoco mola"
  • "Hay mucho competitividad pero también mucho compañerismo y eso se ha notado"
  • "Cada concursante quiere hacer su mejor programa, porque también competimos contra nosotros mismos"
  • "Todo lo que nos ha dicho el jurado es para mejorar y lo positivo era un plus extra"
  • "A Pilar Rubio hay que respetarla, porque viene de hacer todas estas pruebas y es pionera en esto"
  • "Desde fuera tenía miedo al jurado, pero cuando los conoces en persona, te los quieres llevar a casa"
  • "Me encantaría ir a 'Tu cara me suena', todos estos retos me encantan"

