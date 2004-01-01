FormulaTV
ENTREVISTA

Diego San José: "'Yakarta' esconde otra serie que no está en los tráilers"

El también creador de 'Vota Juan', 'Su Majestad' y 'Celeste' nos recibe junto a la directora Elena Trapé. 'Yakarta' se estrena el 6 de noviembre al completo en Movistar Plus+.

Alejandro RoderaPublicado: Miércoles 5 Noviembre 2025 11:30 (hace 9 horas)

  • "'Yakarta' es un drama con tintes lejanamente simpáticos, pero no me atrevo a decir de comedia"
  • "La serie esconde temas que merecen el tacto y la delicadeza que a veces la comedia no permite"
  • "No queríamos caer en el extremo de la comedia, pero tampoco en el del drama grotesco y truculento"
  • "Queríamos que hubiera algo de luz y ternura hacia los personajes"
  • "Alguien puede tener ciertas expectativas, pero eso solo es un problema del espectador"
  • "No tenemos que gestionar lo que se espera de nosotros, sino intentar dar algo mejor que lo que esperan"
  • "Estamos contando el viaje de dos personas que no han tenido momentos de gloria"
  • "Vamos a lugares cuyos habitantes no pondrían de fondo de pantalla"
  • "Si hablamos de gente sin carisma, qué mejor que llevarles a polideportivos y gasolineras"
  • "Toda la serie se maneja en el código de un mundo sin carisma ni ganadores natos"
  • "Cuando abrazas la derrota, es lo que más nos acerca a ser felices"
  • "La derrota genera empatía, mientras que la victoria no tiene por qué"
  • "La derrota me genera una ternura y un cariño inevitables"
  • "No quisimos contar la serie en los primeros compases"
  • "'Yakarta' esconde otra serie que no está en los tráilers"
  • "Javier Cámara se imaginaba a Sara Santano llegando al polideportivo"

  • "No queríamos ser efectistas ni buscar la lágrima fácil en el espectador"
  • "El principal reto fue cómo explicar que hay algo doloroso dentro de Joserra"
  • "El conflicto interno de Joserra se despliega poco a poco y hasta el tercer capítulo no intuyes nada"
  • "Los lugares en los que se ambienta la serie son muy fotogénicos"
  • "Nos alejamos muchísimo del costumbrismo a nivel visual"
  • "La falta de personalidad de los lugares sumaba a la atmósfera del vacío"
  • "El paisaje de la serie acompaña a las carencias emocionales de Joserra y Mar"

