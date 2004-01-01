Diego San José: "'Yakarta' esconde otra serie que no está en los tráilers"

Publicado: Miércoles 5 Noviembre 2025 11:30 (hace 9 horas)|
Yakarta
2025 - Act
España 1 temporada 6 capítulos
ComediaDrama
Titulares de Diego San José
- "'Yakarta' es un drama con tintes lejanamente simpáticos, pero no me atrevo a decir de comedia"
- "La serie esconde temas que merecen el tacto y la delicadeza que a veces la comedia no permite"
- "No queríamos caer en el extremo de la comedia, pero tampoco en el del drama grotesco y truculento"
- "Queríamos que hubiera algo de luz y ternura hacia los personajes"
- "Alguien puede tener ciertas expectativas, pero eso solo es un problema del espectador"
- "No tenemos que gestionar lo que se espera de nosotros, sino intentar dar algo mejor que lo que esperan"
- "Estamos contando el viaje de dos personas que no han tenido momentos de gloria"
- "Vamos a lugares cuyos habitantes no pondrían de fondo de pantalla"
- "Si hablamos de gente sin carisma, qué mejor que llevarles a polideportivos y gasolineras"
- "Toda la serie se maneja en el código de un mundo sin carisma ni ganadores natos"
- "Cuando abrazas la derrota, es lo que más nos acerca a ser felices"
- "La derrota genera empatía, mientras que la victoria no tiene por qué"
- "La derrota me genera una ternura y un cariño inevitables"
- "No quisimos contar la serie en los primeros compases"
- "'Yakarta' esconde otra serie que no está en los tráilers"
- "Javier Cámara se imaginaba a Sara Santano llegando al polideportivo"
Titulares de Elena Trapé
- "No queríamos ser efectistas ni buscar la lágrima fácil en el espectador"
- "El principal reto fue cómo explicar que hay algo doloroso dentro de Joserra"
- "El conflicto interno de Joserra se despliega poco a poco y hasta el tercer capítulo no intuyes nada"
- "Los lugares en los que se ambienta la serie son muy fotogénicos"
- "Nos alejamos muchísimo del costumbrismo a nivel visual"
- "La falta de personalidad de los lugares sumaba a la atmósfera del vacío"
- "El paisaje de la serie acompaña a las carencias emocionales de Joserra y Mar"