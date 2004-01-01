ENTREVISTA

Diego San José: "'Yakarta' esconde otra serie que no está en los tráilers"

El también creador de 'Vota Juan', 'Su Majestad' y 'Celeste' nos recibe junto a la directora Elena Trapé. 'Yakarta' se estrena el 6 de noviembre al completo en Movistar Plus+.

Serie relacionada Yakarta 2025 - Act España 1 temporada 6 capítulos ComediaDrama Titulares de Diego San José "'Yakarta' es un drama con tintes lejanamente simpáticos, pero no me atrevo a decir de comedia"

"La serie esconde temas que merecen el tacto y la delicadeza que a veces la comedia no permite"

"No queríamos caer en el extremo de la comedia, pero tampoco en el del drama grotesco y truculento"

"Queríamos que hubiera algo de luz y ternura hacia los personajes"

"Alguien puede tener ciertas expectativas, pero eso solo es un problema del espectador"

"No tenemos que gestionar lo que se espera de nosotros, sino intentar dar algo mejor que lo que esperan"

"Estamos contando el viaje de dos personas que no han tenido momentos de gloria"

"Vamos a lugares cuyos habitantes no pondrían de fondo de pantalla"

"Si hablamos de gente sin carisma, qué mejor que llevarles a polideportivos y gasolineras"

"Toda la serie se maneja en el código de un mundo sin carisma ni ganadores natos"

"Cuando abrazas la derrota, es lo que más nos acerca a ser felices"

"La derrota genera empatía, mientras que la victoria no tiene por qué"

"La derrota me genera una ternura y un cariño inevitables"

"No quisimos contar la serie en los primeros compases"

"'Yakarta' esconde otra serie que no está en los tráilers"

"Javier Cámara se imaginaba a Sara Santano llegando al polideportivo" Titulares de Elena Trapé "No queríamos ser efectistas ni buscar la lágrima fácil en el espectador"

"El principal reto fue cómo explicar que hay algo doloroso dentro de Joserra"

"El conflicto interno de Joserra se despliega poco a poco y hasta el tercer capítulo no intuyes nada"

"Los lugares en los que se ambienta la serie son muy fotogénicos"

"Nos alejamos muchísimo del costumbrismo a nivel visual"

"La falta de personalidad de los lugares sumaba a la atmósfera del vacío"

"El paisaje de la serie acompaña a las carencias emocionales de Joserra y Mar"

