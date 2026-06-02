'Perdona nuestros pecados', lo más visto de las temáticas TDT en un top 3 dominado por Nova

Nueva jornada de dominio para las telenovelas de Nova, que vuelven a monopolizar gran parte de los espacios más vistos de las cadenas temáticas TDT. De hecho, solo tres programas ajenos a la cadena de Atresmedia consiguen colarse entre las diez emisiones más seguidas del día.
El liderazgo es para 'Perdona nuestros pecados', que encabeza el ranking con 312.000 espectadores y un 3% de cuota de pantalla. Muy cerca se sitúa 'Emanet', que alcanza los 304.000 seguidores y firma un destacado 3,3% de share.
La tercera y cuarta posición son para el doble episodio de 'Cuento de una noche', que registra 299.000 espectadores y un 2,6% en su primera entrega y 277.000 seguidores con un 2,3% en la segunda. Completa el top 5 'La noche en 24h', que vuelve a destacar en el Canal 24 Horas con 267.000 espectadores y un notable 3,4% de cuota de pantalla.
En cuanto a las cadenas, el liderazgo se reparte entre FDF
y Nova
, ambas con un 2,4%
de cuota de pantalla. Por detrás se sitúan Energy
, que ocupa la tercera posición con un 1,9%
, y Atreseries
, cuarta con un 1,8%
. La quinta plaza deja un empate múltiple entre Neox
, TRECE
, DMAX
y Be Mad
, que cierran la jornada con un idéntico 1,5%
de share.
Ranking cadenas TDT Lunes, 1 de Junio de 2026
2,4%
2,4%
1,9%
1,8%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
Ranking programas TDT Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Perdona nuestros pecados
21:18
21:49
312.000
3,0%
Emanet
15:00
16:31
304.000
3,3%
Cuento de una noche
21:49
22:08
299.000
2,6%
Cuento de una noche
22:08
23:15
277.000
2,3%
La noche en 24h
23:15
24:35
267.000
3,4%
La que se avecina Una piña,una gogo cuarentona ...
20:57
22:55
263.000
2,4%
Cuidado con el angel
16:31
18:30
260.000
3,5%
Marina
18:30
20:00
255.000
3,7%
La noche en 24h:portada Ivan redondo
22:06
23:15
244.000
2,0%
Abismo de pasion
20:00
21:17
237.000
2,9%
Ranking FDF (2,4%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una piña,una gogo cuarentona ...
20:57
22:55
263.000
2,4%
La que se avecina Un sicario,un puto y una loca ...
15:35
17:25
226.000
2,7%
Cine Asalto al tren del dinero
22:55
25:00
188.000
2,4%
La que se avecina Una dispensa,un fetus in fetu ...
19:07
20:57
157.000
2,1%
La que se avecina Un empresario desbordado,un ...
17:25
19:07
146.000
2,1%
Ranking Nova (2,4%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Perdona nuestros pecados
21:18
21:49
312.000
3,0%
Emanet
15:00
16:31
304.000
3,3%
Cuento de una noche
21:49
22:08
299.000
2,6%
Cuento de una noche
22:08
23:15
277.000
2,3%
Cuidado con el angel
16:31
18:30
260.000
3,5%
Ranking Energy (1,9%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales ¿Qué demonios?
23:04
24:00
204.000
2,2%
Mentes criminales Hambriento de sangre
22:06
23:04
190.000
1,6%
CSI: Miami Emboscada
16:38
17:35
169.000
2,2%
Mentes criminales Veneno
24:00
24:54
168.000
2,8%
Distrito 8
20:16
26:30
156.000
2,0%
Ranking Atreseries (1,8%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright minds Culpable
22:08
23:19
205.000
1,7%
Bright minds El anku
20:44
22:08
187.000
1,8%
Bright minds Solo se muere una vez
23:19
24:33
183.000
2,3%
Los misterios de murdoch Sueños de opio
16:37
17:26
166.000
2,1%
Los misterios de murdoch Comedia policial
17:26
18:21
160.000
2,3%
Ranking Neox (1,5%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
17:44
18:02
215.000
3,0%
Los Simpson
15:42
16:02
190.000
2,1%
The Big Bang Theory
18:02
18:26
188.000
2,8%
The Big Bang Theory
17:19
17:44
184.000
2,5%
Los Simpson
15:16
15:42
182.000
1,9%
Ranking TRECE (1,5%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western La ciudad sin ley(1969)
18:39
20:31
174.000
2,5%
El cascabel
22:05
24:30
171.000
1,7%
Tu cine El sheriff de oracle
20:42
22:05
158.000
1,6%
Sesion doble Escapada de sobibor
14:49
16:59
152.000
1,7%
Trece y cope es noticia
20:31
20:42
147.000
1,9%
Ranking DMAX (1,5%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ecos de la historia:la ultima resistencia La ...
22:31
23:26
204.000
1,8%
¿Cómo lo hacen?
22:08
22:30
189.000
1,5%
Desmontando la historia Finding sparta\'s ...
23:26
24:12
172.000
2,1%
La fiebre del oro
16:47
17:32
130.000
1,7%
Top 10 de la antiguedad Tecnologia de la antigua ...
24:12
24:52
123.000
2,1%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Brick mansions(la fortaleza)
22:01
23:37
158.000
1,4%
Cine Bobby z
23:37
25:24
120.000
2,0%
Cine La gran fuga
15:23
17:01
117.000
1,3%
Cine Cazador de tormentas
17:01
18:41
116.000
1,6%
Cine Muere otra vez
20:29
22:01
108.000
1,1%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:15
24:35
267.000
3,4%
La noche en 24h:portada Ivan redondo
22:06
23:15
244.000
2,0%
Informativo 24h
21:44
22:06
108.000
0,9%
Telediario 2
20:58
21:37
93.000
0,9%
Telediario 1
14:57
15:35
92.000
1,0%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Forjado a fuego La espada vikinga
21:56
22:43
181.000
1,5%
Forjado a fuego La pata
21:02
21:56
122.000
1,2%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
114.000
2,8%
Forjado a fuego Ida
22:43
23:44
104.000
1,0%
Vida bajo cero El gran cambio
16:16
17:10
98.000
1,2%
Ranking DKiss (1,2%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Viviendo con un asesino:mi hijo
18:58
19:54
107.000
1,6%
Mi extraña adiccion
22:05
22:59
106.000
0,9%
La revista people investiga
17:05
18:01
91.000
1,2%
¿pero con quien me he casado?
19:54
20:16
86.000
1,2%
Mi reforma es un desastre
14:29
15:23
84.000
0,9%
Ranking Veo7 (1,0%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias Es lo que ...
21:58
22:47
194.000
1,6%
Blue bloods,familia de policias El buen ...
21:02
21:58
192.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias La ley de los ...
20:11
21:02
117.000
1,5%
Blue bloods,familia de policias
19:28
20:11
83.000
1,2%
The Sinner
22:47
23:58
70.000
0,7%
Ranking Divinity (0,9%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Med Una pildora roja,una pildora ...
23:36
24:35
94.000
1,3%
Chicago Med Cuentos,secretos,medias verdades y ...
24:35
25:22
83.000
1,8%
Chicago Fire Lo que está mal
16:36
17:31
82.000
1,0%
Chicago Med Nunca volvera a ser lo mismo
22:48
23:36
81.000
0,8%
Chicago Fire Mantente firme
20:06
21:00
80.000
1,0%
Ranking Squirrel (0,9%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine 90 minutos
22:04
23:30
127.000
1,1%
Cine El ultimo patriota
23:30
24:51
89.000
1,3%
Cine El sol bajo la tierra
17:37
19:19
81.000
1,2%
Cine Shadow wolves
20:33
22:04
74.000
0,8%
Cine Una pistola en manos del diablo
19:19
20:33
74.000
1,0%
Ranking Boing (0,8%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
20:52
21:03
129.000
1,5%
Doraemon,el gato cosmico
08:12
08:23
119.000
7,1%
Doraemon,el gato cosmico
14:43
14:53
108.000
1,2%
Doraemon,el gato cosmico
14:13
14:33
106.000
1,4%
Doraemon,el gato cosmico
20:41
20:52
100.000
1,2%
Ranking Ten (0,7%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:32
15:45
85.000
0,9%
Caso cerrado
13:32
14:32
63.000
1,0%
Snapped
24:05
25:03
57.000
1,0%
Snapped
23:07
24:05
56.000
0,6%
Snapped
25:58
26:30
48.000
2,5%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
16:36
16:43
85.000
1,0%
Bluey
16:29
16:36
68.000
0,8%
H2O Fiesta en la piscina
14:40
15:03
68.000
0,8%
Una casa de locos
20:36
20:46
67.000
0,8%
Superthings:rivals of kaboom
19:13
19:21
65.000
1,0%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El guardaespaldas de la primera dama
21:39
23:05
111.000
0,9%
Cine El ejecutor(2017)
23:05
24:50
62.000
0,8%
Cine Chicago en rojo
15:37
17:24
57.000
0,7%
Real madrid conecta
19:30
21:30
32.000
0,4%
Historia que tu hiciste La duodecima 2017
17:30
19:25
28.000
0,4%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Lunes, 1 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Deportes
17:22
17:27
84.000
1,1%
Deportes
21:44
21:52
80.000
0,7%
Prorroga futbol:campeonato del mundo(d) ...
16:45
17:19
76.000
1,0%
Fútbol sala:liga nacional ...
21:01
22:52
60.000
0,5%
Fifa 26
22:57
23:02
57.000
0,5%