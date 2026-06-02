'Perdona nuestros pecados', lo más visto de las temáticas TDT en un top 3 dominado por Nova

Por Redacción |

Nueva jornada de dominio para las telenovelas de Nova, que vuelven a monopolizar gran parte de los espacios más vistos de las cadenas temáticas TDT. De hecho, solo tres programas ajenos a la cadena de Atresmedia consiguen colarse entre las diez emisiones más seguidas del día.

El liderazgo es para 'Perdona nuestros pecados', que encabeza el ranking con 312.000 espectadores y un 3% de cuota de pantalla. Muy cerca se sitúa 'Emanet', que alcanza los 304.000 seguidores y firma un destacado 3,3% de share.

La tercera y cuarta posición son para el doble episodio de 'Cuento de una noche', que registra 299.000 espectadores y un 2,6% en su primera entrega y 277.000 seguidores con un 2,3% en la segunda. Completa el top 5 'La noche en 24h', que vuelve a destacar en el Canal 24 Horas con 267.000 espectadores y un notable 3,4% de cuota de pantalla.

Ranking cadenas TDT Lunes, 1 de Junio de 2026 2,4% 2,4% 1,9% 1,8% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% Ranking programas TDT Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Perdona nuestros pecados 21:18 21:49 312.000 3,0% Emanet 15:00 16:31 304.000 3,3% Cuento de una noche 21:49 22:08 299.000 2,6% Cuento de una noche 22:08 23:15 277.000 2,3% La noche en 24h 23:15 24:35 267.000 3,4% La que se avecina Una piña,una gogo cuarentona ... 20:57 22:55 263.000 2,4% Cuidado con el angel 16:31 18:30 260.000 3,5% Marina 18:30 20:00 255.000 3,7% La noche en 24h:portada Ivan redondo 22:06 23:15 244.000 2,0% Abismo de pasion 20:00 21:17 237.000 2,9% Ranking FDF ( 2,4% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La que se avecina Una piña,una gogo cuarentona ... 20:57 22:55 263.000 2,4% La que se avecina Un sicario,un puto y una loca ... 15:35 17:25 226.000 2,7% Cine Asalto al tren del dinero 22:55 25:00 188.000 2,4% La que se avecina Una dispensa,un fetus in fetu ... 19:07 20:57 157.000 2,1% La que se avecina Un empresario desbordado,un ... 17:25 19:07 146.000 2,1% Ranking Nova ( 2,4% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Perdona nuestros pecados 21:18 21:49 312.000 3,0% Emanet 15:00 16:31 304.000 3,3% Cuento de una noche 21:49 22:08 299.000 2,6% Cuento de una noche 22:08 23:15 277.000 2,3% Cuidado con el angel 16:31 18:30 260.000 3,5% Ranking Energy ( 1,9% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Mentes criminales ¿Qué demonios? 23:04 24:00 204.000 2,2% Mentes criminales Hambriento de sangre 22:06 23:04 190.000 1,6% CSI: Miami Emboscada 16:38 17:35 169.000 2,2% Mentes criminales Veneno 24:00 24:54 168.000 2,8% Distrito 8 20:16 26:30 156.000 2,0% Ranking Atreseries ( 1,8% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Bright minds Culpable 22:08 23:19 205.000 1,7% Bright minds El anku 20:44 22:08 187.000 1,8% Bright minds Solo se muere una vez 23:19 24:33 183.000 2,3% Los misterios de murdoch Sueños de opio 16:37 17:26 166.000 2,1% Los misterios de murdoch Comedia policial 17:26 18:21 160.000 2,3% Ranking Neox ( 1,5% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share The Big Bang Theory 17:44 18:02 215.000 3,0% Los Simpson 15:42 16:02 190.000 2,1% The Big Bang Theory 18:02 18:26 188.000 2,8% The Big Bang Theory 17:19 17:44 184.000 2,5% Los Simpson 15:16 15:42 182.000 1,9% Ranking TRECE ( 1,5% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine western La ciudad sin ley(1969) 18:39 20:31 174.000 2,5% El cascabel 22:05 24:30 171.000 1,7% Tu cine El sheriff de oracle 20:42 22:05 158.000 1,6% Sesion doble Escapada de sobibor 14:49 16:59 152.000 1,7% Trece y cope es noticia 20:31 20:42 147.000 1,9% Ranking DMAX ( 1,5% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Ecos de la historia:la ultima resistencia La ... 22:31 23:26 204.000 1,8% ¿Cómo lo hacen? 22:08 22:30 189.000 1,5% Desmontando la historia Finding sparta\'s ... 23:26 24:12 172.000 2,1% La fiebre del oro 16:47 17:32 130.000 1,7% Top 10 de la antiguedad Tecnologia de la antigua ... 24:12 24:52 123.000 2,1% Ranking BEMADtv ( 1,5% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Brick mansions(la fortaleza) 22:01 23:37 158.000 1,4% Cine Bobby z 23:37 25:24 120.000 2,0% Cine La gran fuga 15:23 17:01 117.000 1,3% Cine Cazador de tormentas 17:01 18:41 116.000 1,6% Cine Muere otra vez 20:29 22:01 108.000 1,1% Ranking Canal 24 Horas ( 1,4% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La noche en 24h 23:15 24:35 267.000 3,4% La noche en 24h:portada Ivan redondo 22:06 23:15 244.000 2,0% Informativo 24h 21:44 22:06 108.000 0,9% Telediario 2 20:58 21:37 93.000 0,9% Telediario 1 14:57 15:35 92.000 1,0% Ranking Mega (España) ( 1,2% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Forjado a fuego La espada vikinga 21:56 22:43 181.000 1,5% Forjado a fuego La pata 21:02 21:56 122.000 1,2% El Chiringuito de Jugones 24:00 26:30 114.000 2,8% Forjado a fuego Ida 22:43 23:44 104.000 1,0% Vida bajo cero El gran cambio 16:16 17:10 98.000 1,2% Ranking DKiss ( 1,2% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Viviendo con un asesino:mi hijo 18:58 19:54 107.000 1,6% Mi extraña adiccion 22:05 22:59 106.000 0,9% La revista people investiga 17:05 18:01 91.000 1,2% ¿pero con quien me he casado? 19:54 20:16 86.000 1,2% Mi reforma es un desastre 14:29 15:23 84.000 0,9% Ranking Veo7 ( 1,0% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Blue bloods,familia de policias Es lo que ... 21:58 22:47 194.000 1,6% Blue bloods,familia de policias El buen ... 21:02 21:58 192.000 1,9% Blue bloods,familia de policias La ley de los ... 20:11 21:02 117.000 1,5% Blue bloods,familia de policias 19:28 20:11 83.000 1,2% The Sinner 22:47 23:58 70.000 0,7% Ranking Divinity ( 0,9% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Chicago Med Una pildora roja,una pildora ... 23:36 24:35 94.000 1,3% Chicago Med Cuentos,secretos,medias verdades y ... 24:35 25:22 83.000 1,8% Chicago Fire Lo que está mal 16:36 17:31 82.000 1,0% Chicago Med Nunca volvera a ser lo mismo 22:48 23:36 81.000 0,8% Chicago Fire Mantente firme 20:06 21:00 80.000 1,0% Ranking Squirrel ( 0,9% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine 90 minutos 22:04 23:30 127.000 1,1% Cine El ultimo patriota 23:30 24:51 89.000 1,3% Cine El sol bajo la tierra 17:37 19:19 81.000 1,2% Cine Shadow wolves 20:33 22:04 74.000 0,8% Cine Una pistola en manos del diablo 19:19 20:33 74.000 1,0% Ranking Boing ( 0,8% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Doraemon,el gato cosmico 20:52 21:03 129.000 1,5% Doraemon,el gato cosmico 08:12 08:23 119.000 7,1% Doraemon,el gato cosmico 14:43 14:53 108.000 1,2% Doraemon,el gato cosmico 14:13 14:33 106.000 1,4% Doraemon,el gato cosmico 20:41 20:52 100.000 1,2% Ranking Ten ( 0,7% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Caso cerrado 14:32 15:45 85.000 0,9% Caso cerrado 13:32 14:32 63.000 1,0% Snapped 24:05 25:03 57.000 1,0% Snapped 23:07 24:05 56.000 0,6% Snapped 25:58 26:30 48.000 2,5% Ranking Clan TVE ( 0,6% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Bluey 16:36 16:43 85.000 1,0% Bluey 16:29 16:36 68.000 0,8% H2O Fiesta en la piscina 14:40 15:03 68.000 0,8% Una casa de locos 20:36 20:46 67.000 0,8% Superthings:rivals of kaboom 19:13 19:21 65.000 1,0% Ranking Real Madrid TV ( 0,5% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine El guardaespaldas de la primera dama 21:39 23:05 111.000 0,9% Cine El ejecutor(2017) 23:05 24:50 62.000 0,8% Cine Chicago en rojo 15:37 17:24 57.000 0,7% Real madrid conecta 19:30 21:30 32.000 0,4% Historia que tu hiciste La duodecima 2017 17:30 19:25 28.000 0,4% Ranking Teledeporte ( 0,4% ) - Lunes, 1 de Junio de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Deportes 17:22 17:27 84.000 1,1% Deportes 21:44 21:52 80.000 0,7% Prorroga futbol:campeonato del mundo(d) ... 16:45 17:19 76.000 1,0% Fútbol sala:liga nacional ... 21:01 22:52 60.000 0,5% Fifa 26 22:57 23:02 57.000 0,5%

En cuanto a las cadenas, el liderazgo se reparte entre, ambas con unde cuota de pantalla. Por detrás se sitúan, que ocupa la tercera posición con un, y, cuarta con un. La quinta plaza deja un empate múltiple entre, que cierran la jornada con un idénticode share.