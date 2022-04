Tras tres intentos fallidos, el estonio por fin participará en el certamen.

Stefan se coronó como ganador de la decimocuarta edición del Eesti Laul, preslección estona, y por lo tanto pondrá rumbo a Turín para participar en el Festival de Eurovisión 2022. El joven de 24 años ya intentó representar a Estonia en 2018, 2019 y 2020, sin embargo, no logró el pasaporte. En caso de lograr la victoria en el Pala Alpitour, sería el segundo triunfo de Estonia en el festival.

El solista se enfrentó a otros nueve candidatos en la preselección y, finalmente, se llevó el primer puesto con un 62% de los votos. Stefan actuará en la segunda semifinal, celebrada el 12 mayo, para hacerse hueco en la Gran Final del día 14. Lo hará con una canción en inglés: "Hope". El joven, de padres armenios, comenzó a cantar de pequeño, y ha participado en varios concursos.

Su salto a la fama llegó en 2019 de la mano de su primera participación en el Eesti Laul, con la canción "Laura (Waltk with Me)". En esta ocasión quedó en tercer lugar, igual que lo hizo al año siguiente con el tema "Without You". Posteriormente, en 2020, volvió a intentarlo y, además, se coronó como ganador de la primera edición de 'The Masked Singer Estonia'.