Yuval Raphael, cantante israelí de 24 años, representará a Israel en el Festival de Eurovisión 2025 con su canción 'New Day Will Rise'. Nacida el 5 de noviembre de 2000 en Ra'anana, Israel, Yuval asistió al festival de música Nova Sukkot Gathering en Reim, donde sobrevivió al ataque terrorista que ocurrió en octubre de 2023.

En noviembre de 2024, Raphael participó en el programa 'HaKokhav HaBa' y se convirtió en la ganadora del show. Al igual que ocurrió en 2024 con Eden Golan, también ganadora de este formato, KAN se fijó en el show para escoger a su representante para, en este caso, Basilea, Suiza.

La canción 'New Day Will Rise' está compuesta por Keren Peles, la misma compositora de 'Hurricane' en 2024, y producida por Tomer Biran. Se trata de una balada que integra versos en inglés, francés e hebreo e incluso incluye una cita del Cantar de los Cantares: "Las aguas grandes no pueden apagar el amor".

El videoclip muestra a Yuval y a un grupo de jóvenes en campos de anémonas rojas, símbolo nacional de Israel, haciendo una clara referencia a lo que ocurrió el 7 de octubre y la experiencia que vivió la cantante que representa a Israel. La intérprete actúa en el puesto número 14 de la segunda semifinal del certamen el 15 de mayo de 2025.