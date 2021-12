El país regresa al certamen infanti después de su última participación en 2018.

UER

La joven cantante Sona Azizova representa a Azerbaiyán en el Festival de Eurovisión Junior 2021 con el tema "One Of Those Days". De esta manera, lucha por ganar la edición infantil del certamen, que se celebra el 19 de diciembre de 2021 en París. La última vez que participó este país en la versión para niños del concurso musical fue en el año 2018 con Fidan Huseynova y su tema "Wanna Be Like You".

La confirmación de Azizova para el certamen infantil fue de las primeras en producirse en esta edición del certamen, ya que la cadena azerí ITV la hizo pública en agosto de 2021. Sin embargo, la canción no fue estrenada hasta mediados del mes de noviembre de ese mismo año. La joven cantante ya sabe lo que es subirse a un gran escenario en su país, ya que participó en la primera edición de 'La Voz Kids', que se emitió en 2021 y le otorgó la segunda plaza.

El videoclip es completamente en blanco y negro, lo que llama la atención y hace que los espectadores se fijen más en la pequeña de doce años, quien aparece sola en escena y dirige muchas más miradas a cámara. De esta manera, el tema, que está compuesto en inglés y azerí, es una balada que pretende sacar el máximo partido de la voz de Azizova.