Carmen Lomana, sobre Luis Lorenzo: "No salgo con muertos de hambre"

Por Fidel Conejero |

La investigación sobre Luis Lorenzo ('Al salir de clase', 'La que se avecina', 'Homicidios'...) y su pareja Arantxa Palomino sigue dejando nuevas revelaciones. En plena celebración del juicio por la presunta estafa y maltrato a Isabel Suárez, la tía de Palomino, Carmen Lomana ha reaccionado a las informaciones que apuntan a que el actor mostró en el pasado un especial interés en conocerla por su situación económica.

Según ha publicado recientemente Prensa Ibérica, la abogada Teresa Bueyes, antigua amiga de Luis Lorenzo, declaró ante la Guardia Civil que el actor le pedía que le presentara a mujeres con un elevado patrimonio económico. En concreto, aseguró que buscaba mujeres "solteras, viudas o divorciadas, sin hijos ni familiares próximos" y que insistió especialmente en conocer a Carmen Lomana.

La empresaria y colaboradora televisiva ha respondido ahora a estas informaciones durante su intervención telefónica en 'Vamos a ver', donde ha dejado claro que nunca llegó a conocer personalmente al actor. "No lo conozco. Entonces esto estaba en el imaginario suyo y de Teresa Bueyes", ha afirmado Lomana al ser preguntada por el supuesto interés que Lorenzo habría mostrado hacia ella hace años.

La socialité no ha ocultado sual conocer losdurante lasobre las supuestas intenciones que el actor podría haber tenido. "Me parece tanque qué voy a decir. Si me quería dar matarile oo no sé... Creo que le habría resultado bastante difícil porque yo. Yo con los hombresprecisamente por eso", ha asegurado.

Luis Lorenzo a su llegada a los juzgados de Arganda del Rey

Carmen Lomana: "Soy una perla. Una perla buena, no como la de Rosalía"

Lomana también ha querido referirse al perfil de mujeres que, según el testimonio de Bueyes, buscaba Luis Lorenzo. Aunque ha evitado pronunciarse sobre la culpabilidad del actor, ha dejado una de las frases más comentadas de la entrevista.

"Lo siento por él que no haya salido bien y me alegro por mí. Tú sabes que, a estos, que no sé si es el caso, siempre con toda la presunción de inocencia, pero estos listillos o que van pensando que tienes dinero o tal, se les ve a la legua", ha afirmado.

La empresaria ha concluido su intervención con una declaración que posteriormente ha dado mucho que hablar en el programa: "Yo en general no salgo con muertos de hambre. Soy una perla. Una perla buena, no como la de Rosalía".