'Fallout', la serie de Prime Video que conquistó a más de 100 millones de espectadores en su primera temporada, ya calienta motores para su regreso. La plataforma azul ha publicado el primer adelanto de la segunda entrega, acompañado de las primeras imágenes oficiales y la confirmación de su estreno mundial el próximo 17 de diciembre.

La nueva temporada retoma la historia tras el impactante desenlace de la primera tanda de capítulos y trasladará a los espectadores hasta la emblemática ciudad de New Vegas. Con ocho episodios que se estrenarán semanalmente hasta el 4 de febrero de 2026, la ficción vuelve a apostar por un universo cargado de violencia y humor negro, en el que los habitantes de los refugios nucleares deben enfrentarse a un mundo despiadado.

Durante la presentación en la Opening Night Live, Jonathan Nolan y Geneva Robertson-Dworet estuvieron acompañados por las estrellas de la serie, Ella Purnell y Aaron Moten, que adelantaron algunos detalles sobre el futuro de Lucy, Maximus y The Ghoul. El avance mostró también a un nuevo fichaje de peso: Justin Theroux como Robert House.

El reparto principal lo completan Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moises Arias y Frances Turner, entre otros nombres, bajo la producción de Kilter Films en colaboración con Bethesda Game Studios y Bethesda Softworks. La primera temporada, estrenada en 2024, se convirtió rápidamente en uno de los tres títulos más vistos de la historia de Prime Video y recibió elogios por su fidelidad al espíritu del videojuego y su ambición narrativa.