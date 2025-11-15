Fran Perea: "Me encantaría una película de 'Los Serrano', pero eso no lo puedo decidir yo"

Almudena M. Lizana |

Fran Perea, que lleva más de 20 años en la música desde su éxito con 'Los Serrano', se encuentra en un momento muy dulce en su carrera gracias a varios proyectos en los que está trabajando. Por una parte, está dirigiendo '#YoSostenido', la obra de Víctor Elías que ya ha alcanzado la tercera temporada en los Teatros Luchana y también está girando con la función 'El efecto'. En el terreno musical, Fran Perea acaba de anunciar algunas fechas de su gira 'El hombre invisible', donde une música e interpretación.

Titulares de Fran Perea