Fran Perea: "Me encantaría una película de 'Los Serrano', pero eso no lo puedo decidir yo"

El cantante y actor nos habla de sus proyectos actuales tanto en el mundo de la música como en la interpretación y valora cómo sería un nuevo reencuentro de la mítica serie.

Almudena M. LizanaPublicado: Sábado 15 Noviembre 2025 08:53 (hace 2 horas)

Serie relacionada

Los Serrano

Los Serrano

2003 - 2008

España 8 temporadas 147 capítulos

ComediaFamiliar

7,4

10 críticas

Popularidad: #31 de 3.682 Ranking Los Serrano

Fran Perea, que lleva más de 20 años en la música desde su éxito con 'Los Serrano', se encuentra en un momento muy dulce en su carrera gracias a varios proyectos en los que está trabajando. Por una parte, está dirigiendo '#YoSostenido', la obra de Víctor Elías que ya ha alcanzado la tercera temporada en los Teatros Luchana y también está girando con la función 'El efecto'. En el terreno musical, Fran Perea acaba de anunciar algunas fechas de su gira 'El hombre invisible', donde une música e interpretación.

Titulares de Fran Perea

  • "Estuvimos en los Teatros Luchana dando paso a la tercera temporada de 'Yo sostenido' de Víctor Elías"
  • "Las cosas de teatro que no son multitudinarias y nos vino muy bien la difusión de Javier de Hoyos, así que gracias"
  • "Pensábamos hacer solo ocho funciones de 'Yo sostenido' y ya llevamos tres temporadas y está saliendo de gira"
  • "Víctor Elías ha sacado mucha valentía en sacar adelante 'Yo sostenido', es una historia muy personal"
  • "Muchos de los momentos de los que habla en la función los he vivido junto a él"
  • "Ya hemos sacado las primeras fechas de mi gira de 'El hombre invisible'"
  • "Sacar un disco hoy en día y hacer una gira de salas no son tareas fáciles"
  • "'El hombre invisible' es mi disco más ambicioso, en él mezclo mis dos pasiones: la interpretación y la música"
  • "Cada canción de 'El hombre invisible' va de un personaje de los que he interpretado en mi carrera"
  • "Estoy girando con 'El efecto', una obra de teatro, y con eso me quito la espinita de la interpretación"
  • "Me encantaría una película de 'Los Serrano', pero no lo puedo decidir yo"
  • "Hicimos un reencuentro en 2023 y los siete de la familia estaríamos ahí"

