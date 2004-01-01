Javier Cámara ('Yakarta'): "No hay nada más bonito que querer a un personaje herido"

Publicado: Jueves 6 Noviembre 2025 09:39 (hace 12 horas)|
Serie relacionada
Yakarta
2025 - Act
España 1 temporada 6 capítulos
ComediaDrama
Titulares de Javier Cámara
- "Vemos más las heridas de Joserra, pero también le doy importancia a las de Mar"
- "Joserra y Mar llegan en igualdad de condiciones y de inferioridades"
- "No hay nada más bonito que querer a un personaje herido"
- "Joserra quiere vengarse de algo y es alguien muy oscuro y con muchas sombras"
- "El recorrido de 'Yakarta' es como una educación sentimental del siglo XVIII"
- "Hay algo muy sucio y de peligro en la relación entre Joserra y Mar"
- "Mar es la niña que Joserra fue y eso para él es una bomba de relojería"
- "Diego San José se despoja de todo lo que es comedia"
- "Joserra podría ser un payaso de circo"
- "La gente no quiere abrir sus heridas porque es muy doloroso"
- "Lo bueno de la ficción es que explicas las realidades de otros"
Titulares de Carla Quílez
- "Me ha gustado mucho matizar las heridas de Mar, que es muy expresiva"
- "Cuando tenía un día malo, tampoco me iba bien en el entreno de bádminton"
- "Por mucho que hayan sufrido estos personajes, les hemos querido mucho"
- "Mar no tiene nada que perder, quiere salir de donde no es feliz"
- "En el drama me siento muy cómoda"
- "Me gusta mucho hablar de todo lo que han vivido mis personajes"
- "La vulnerabilidad es una fuente de información muy bonita"