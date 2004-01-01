FormulaTV
Javier Cámara ('Yakarta'): "No hay nada más bonito que querer a un personaje herido"

El actor y su compañera Carla Quílez interpretan a Joserra y Mar en 'Yakarta', la nueva serie original de Movistar Plus+.

11.977

Alejandro RoderaPublicado: Jueves 6 Noviembre 2025 09:39 (hace 12 horas)

Titulares de Javier Cámara

  • "Vemos más las heridas de Joserra, pero también le doy importancia a las de Mar"
  • "Joserra y Mar llegan en igualdad de condiciones y de inferioridades"
  • "No hay nada más bonito que querer a un personaje herido"
  • "Joserra quiere vengarse de algo y es alguien muy oscuro y con muchas sombras"
  • "El recorrido de 'Yakarta' es como una educación sentimental del siglo XVIII"
  • "Hay algo muy sucio y de peligro en la relación entre Joserra y Mar"
  • "Mar es la niña que Joserra fue y eso para él es una bomba de relojería"
  • "Diego San José se despoja de todo lo que es comedia"
  • "Joserra podría ser un payaso de circo"
  • "La gente no quiere abrir sus heridas porque es muy doloroso"
  • "Lo bueno de la ficción es que explicas las realidades de otros"

Titulares de Carla Quílez

  • "Me ha gustado mucho matizar las heridas de Mar, que es muy expresiva"
  • "Cuando tenía un día malo, tampoco me iba bien en el entreno de bádminton"
  • "Por mucho que hayan sufrido estos personajes, les hemos querido mucho"
  • "Mar no tiene nada que perder, quiere salir de donde no es feliz"
  • "En el drama me siento muy cómoda"
  • "Me gusta mucho hablar de todo lo que han vivido mis personajes"
  • "La vulnerabilidad es una fuente de información muy bonita"

