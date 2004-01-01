ENTREVISTA

Javier Cámara ('Yakarta'): "No hay nada más bonito que querer a un personaje herido"

El actor y su compañera Carla Quílez interpretan a Joserra y Mar en 'Yakarta', la nueva serie original de Movistar Plus+.

11.977

Alejandro Rodera | Serie relacionada Yakarta 2025 - Act España 1 temporada 6 capítulos ComediaDrama Titulares de Javier Cámara "Vemos más las heridas de Joserra, pero también le doy importancia a las de Mar"

"Joserra y Mar llegan en igualdad de condiciones y de inferioridades"

"No hay nada más bonito que querer a un personaje herido"

"Joserra quiere vengarse de algo y es alguien muy oscuro y con muchas sombras"

"El recorrido de 'Yakarta' es como una educación sentimental del siglo XVIII"

"Hay algo muy sucio y de peligro en la relación entre Joserra y Mar"

"Mar es la niña que Joserra fue y eso para él es una bomba de relojería"

"Diego San José se despoja de todo lo que es comedia"

"Joserra podría ser un payaso de circo"

"La gente no quiere abrir sus heridas porque es muy doloroso"

"Lo bueno de la ficción es que explicas las realidades de otros" Titulares de Carla Quílez "Me ha gustado mucho matizar las heridas de Mar, que es muy expresiva"

"Cuando tenía un día malo, tampoco me iba bien en el entreno de bádminton"

"Por mucho que hayan sufrido estos personajes, les hemos querido mucho"

"Mar no tiene nada que perder, quiere salir de donde no es feliz"

"En el drama me siento muy cómoda"

"Me gusta mucho hablar de todo lo que han vivido mis personajes"

"La vulnerabilidad es una fuente de información muy bonita"

Ver todos los comentarios

Recomendamos