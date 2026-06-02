Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, afronta un nuevo capítulo cargado de revelaciones, secretos y decisiones que podrían cambiar el rumbo de varias de sus principales tramas. Mientras las consecuencias de la muerte de Álvaro (Javier Lara) siguen sacudiendo la colonia, algunos personajes se ven obligados a enfrentarse a verdades difíciles de asumir, en una entrega marcada por las confesiones y los descubrimientos inesperados.

Uno de los momentos más importantes del episodio llegará alrededor de Beatriz (Xenia Tostado). Después de los dramáticos acontecimientos vividos en los últimos días, la joven decide sincerarse sobre lo ocurrido con Álvaro. Su confesión promete tener importantes consecuencias y abrir una nueva etapa en una de las historias que más tensión ha generado durante las últimas semanas.

Mientras tanto, Cloe (Antea Rodríguez) consigue obtener información relevante de Félix sobre la situación de Perfumerías De la Reina. La conversación permite conocer nuevos detalles sobre el traslado de la fábrica a Marruecos y sobre los motivos que han acelerado una decisión que continúa provocando una enorme preocupación entre trabajadores y accionistas.

La verdad sobre la muerte de Alberto sigue provocando consecuencias

Por otro lado, Marco H. Medina ) recibe unaque le deja completamente. Una revelaciónque tenía sobre algunos de los acontecimientos recientes y amenaza condentro de la colonia. La situación llega además en un momentodelicado para varias familias, que continúan lidiando con lasde losdel pasado.

En paralelo, Andrés (Dani Tatay) y Valentina (Ana Carlota Fernández) mantienen una importante conversación sobre su futuro juntos. Con el traslado de la fábrica cada vez más cerca, la pareja reflexiona sobre los cambios que podrían afectar a sus vidas y sobre los sacrificios que estarían dispuestos a asumir para seguir adelante con su relación.

Además, Salva (Carlos Troya) continúa luchando por defender su historia con Mabel (Dèlia Brufau). A pesar de la oposición de Pablo (Fernando Andina) y de los problemas que han rodeado a la pareja durante las últimas semanas, el joven no está dispuesto a renunciar a ella y sigue decidido a demostrar que su relación tiene futuro.

Por último, el episodio también reserva una sorpresa alrededor de Félix. Aunque para los directivos de Perfumerías De la Reina es un simple abogado de Brossard, una escena final deja al descubierto que podría ocultar más de lo que aparenta. Un detalle que no pasa desapercibido y que promete ganar importancia en los próximos capítulos.